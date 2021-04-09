美國聯準會（Fed）主席鮑爾8日出席國際貨幣基金（IMF）春季論壇指出，全球新冠疫苗接種進度快慢不一，存在貧富差距，對經濟展望是一大威脅。鮑爾並提到，新冠疫情影響下，無法再回到過去的經濟模式。

根據瑞銀集團（UBS）研究，預計6月底前，美國四分之三人口完成新冠疫苗接種，其他富國也將跟上腳步。反觀新興市場經濟體到今年底，僅28％的人口打過疫苗。

疫苗接種速度出現貧富差距，恐為全球經濟復甦絆腳石，成了IMF春季論壇與會決策者聚焦重心。富國脫離疫情泥淖復甦的速度之所以比窮國還快，疫苗覆蓋率高是一大關鍵。

鮑爾出席IMF周四召開的線上論壇談到全球經濟時表示：「新冠病毒沒有國界之分，除非全世界確實接種疫苗，我們仍面臨病毒變異的風險。」

鮑爾對本月初發布的美國3月非農就業報告表示肯定，但他重申Fed的寬鬆立場，在經濟顯著改善前寬鬆不會減碼。

連同鮑爾在內的Fed官員近幾周來仍高唱鴿調，示意短期利率近乎零的低檔水位會持續到2023年。而每月1,200億美元的購債步調也不會停歇，直到經濟有實質進展，趨近充分就業及2％通膨率的目標。

鮑爾在IMF論壇另提到，新冠疫情衍生出截然不同的經濟型態，過往的經濟模式將回不去。自疫情爆發後，已聽聞有企業投注很多時間，設法尋求更有效的技術或更精簡的人力。

鮑爾說，多數失業的美國人之所以謀職困難，係因部分產業的規模相較疫情前已然縮小，要不就是雇主打算以科技取代人力。

IMF6日將全球經濟成長率預估，從今年1月所估的5.5％上修到6％，將是近40年來最大增幅，這多虧疫苗接種及富國政府數兆美元紓困支出的帶動。IMF看好世界經濟龍頭美國今年全年GDP擴張6.4％，足以彌補去年萎縮3.5％的損失。

(工商 )