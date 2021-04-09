一名實習生控訴月薪遭公司莫名扣除5000多元，理由只因為他去上廁所，因此被扣了27.5小時的工時，讓他相當不滿，跟父母抱怨，卻被要求默默吞下，因此忍不住PO文抱怨，更表示不排除向勞工局檢舉，但網友一看內文一面倒，批評原PO根本活該。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文「請問我因為上廁所被扣時數是合法的嗎」，他表示自己在中和實習，薪水按時計算，160的時薪，上個月工作總數195小時，扣掉勞健保可領3萬多元，但實領卻不到26K，詢問公司原因，卻被指上廁所太久，因此扣薪。

實習生不滿公司以上廁所太久為由，扣了他27.5小時，PO文抱怨卻被公幹。(圖／爆怨2公社)

公司表示，原PO上廁所總時數高達49.5小時，扣除每天給予的1小時廁所時間，所以要額外扣掉27.5小時時數。原PO不滿表示，公司認為他去廁所太久，為何不一開始告知清楚，是有多怕員工上廁所？

原PO繼續抱怨，表示公司無法給予答案，反而開始威脅他還想不想繼續實習，不想可以跟學校說，讓他相當不滿。原PO也承認，自己腸胃不好，所以蹲廁所的時間可能有點久，但也不代表公司能隨意扣錢，且平常公司強迫加班他也沒怨言，跟家裡反應後，父母卻要他默默吞下，氣不過只好PO文控訴，更揚言不排除向勞工局檢舉。

原PO文末爆粗口嗆「他X的那我以後直接拉在褲子上臭死大家好嗎，我真的很傻眼」。

不料網友看完後一面倒批評原PO：「上班22天蹲廁所49.5小時好意思說？」、「第一次看過上廁所上到被盯上的」、「躲在廁所玩手機就老實說」、「建議你檢舉之前先去掛腸胃科」、「套一句當兵的話，不打勤不打懶，專打不長眼」、「抗議之前記得先去找醫生開證明啊」、「真的是活該」、「公司沒資遣你已經很佛了，哪間公司僱人來一天蹲廁所2小時的」、「一天上班8小時，一個月22天，代表你有其中6天都在廁所耶，不扣你薪水扣誰的啊」、「這種敢PO文也真的是臉皮厚」、「每天在廁所待2小時，我想你該去的地方不是廁所，是醫院」，更有人翻出原PO此前的貼文，指出是品德問題，原來原PO之前曾經焊壞電路板，卻沒讓主管知道，就默默下班。

但也有人認真回答，指出如果當初的勞動契約上面沒有註記，甚至沒有勞動契約，公司就是違法，不能拿上廁所當作扣薪理由。

(中時新聞網)