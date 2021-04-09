回台灣躲「疫」的上海台灣朋友，最常感覺台灣物價「好便宜」，瑞士寶盛私人銀行(Julius Baer)9日發佈的《2021年全球財富及生活報告》，內容是比較全球25個城市中，有錢人的生活成本和主要消費項目。依據一籃子貨品及服務的價格作出「高端生活指數」，上海首度取代香港，成為最昂貴的城市，東京和香港則分別為第二及第三昂貴的城市。

此項排名中，台北排名第五，次於摩洛哥。上海台灣朋友回台會覺得物價比較便宜，似乎十分合理。該報告中指出，台北有六星級的米其林美食，價格相對其它大城市便宜15%，多是台幣匯率的因素。

但是，報告中點出，「自行車王國」之稱的台灣，2020年防疫帶動自行車全球大流行，台北有錢人買自行車的支出，僅比國際平均價格便宜一點點，沒有因為自行車產自台灣，在台灣買自行車就能便宜，在亞洲其它城市的孟買、雅加達，甚至雪梨，買自行車都比台灣便宜。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管馬修斯(Mark Matthews)指出，台灣經濟在2020年表現非常好，是全球極少數GDP正成長的經濟體，多是因為台灣擁有全球最強的半導體供應鏈，也已創造出另一批的富裕族群。從20種奢侈品的價格排名來看，在台北買車、買錶，價格相較全球24個城市中，屬於相當偏高，調查單位說，因為這些在台灣都是進口品。

瑞士寶盛私人銀行亞太區市場及財富管理方案部主管馬哇尼(Rajesh Manwani)指出，亞洲經歷新冠疫情，今年仍然是全球最昂貴的地區，部分原因在於亞洲已從全球公衛危機中迅速復甦，區內匯率穩定，以及指數項目價格具韌性。

新冠疫情對高端消費的影響，是今年報告的重點之一，馬哇尼指出，全世界有錢人在疫情中，重新愛上自行車、跑步機、健康保險，放棄了過往的私人教練、婚宴、美容服務和三角鋼琴。

(工商 )