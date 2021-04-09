線上券商羅賓漢（Robinhood）今年首季旗下平台交易加密通貨的用戶逼近千萬人，顯示加密通貨迅速打入主流，而這也衍生相關監管問題。素有「加密通貨之母」稱號的美國證交會（SEC）委員皮爾士（Hester Peirce）表示，若美國政府嘗試禁止比特幣交易，那將是「愚蠢」至極的行為。

羅賓漢周四宣布，旗下加密通貨交易用戶大幅增加，從去年第四季的170萬人攀升至今年首季的950萬人。該公司表示，今年可說是「大豐收的一年」，原因在於多家大型機構相繼表態投資或接納加密通貨，使得交易活動更加熱絡。

皮爾士周三出席「投資加密通貨」線上會議時表示：「政府當然可以宣布禁令，但這無法阻止民眾繼續交易。因此我認為政府嘗試阻止交易是非常愚蠢的。」

2018年，SEC拒絕溫克萊沃斯（Tyler Winklevoss）兄弟檔提出的比特幣ETF發行申請。皮爾士當時駁斥SEC決定，因此贏得「加密通貨之母」封號。

(工商 )