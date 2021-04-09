上市公司帆宣系統科技9日與逢甲大學簽署合作備忘錄，將共同推動成立「5G智慧城市產業發展聯盟」，並打造亞太首座全應用型5G專網實驗場域，全力搶攻全球智慧城市未來超過2兆美元商機。帆宣董事長高新明表示，未來要整合5G專網與智慧城市設備、規劃設計等人才，成立「國家代表隊」，搶攻台灣、東南亞的5G與智慧城市商機。

帆宣與逢甲計畫2021、2022年陸續投入超過8,000萬元的硬軟體設備，架構室內、室外，及移動式三組5G企業專網基地台與核心網設備，作為5G專網實驗場域。

帆宣董事長高新明與逢甲大學校長李秉乾，9日簽署合作備忘錄，雙方未來將共同成立「5G智慧城市產業發展聯盟」，2021年雙方首先規劃「智慧製造」與「智慧防救災」兩大主題進行合作。

室內場域的智慧製造研發合作，包括「5G智慧工業生產系統與資訊監控計畫」及「5G通訊平台效能驗證分析及資安DDoS攻擊辨識」兩大主題，期望提供中部精密機械及製造廠商自動化升級與導入5G企業專網的全方位解決方案。

高新明透露，公司參加馬來西亞及台灣的捷運等建置案的系統整合，也進入城市防洪與污水處理、智慧城市與智慧住宅等系統整合工作。尤其，帆宣2019年與業者合作成立億宣科技，專責5G專網設備的代理，正式跨足5G專網與智慧城市領域。

上述5G專網實驗場域，都是台灣與亞太地區的第一座，並將建構室內、室外，及移動式三組5G企業專網基地台與核心網設備，藉以擴大合作規模。

除逢甲校園外，未來還規劃與台中市政府合作，擴大涵蓋逢甲商圈與水湳經貿園區，作為智慧社區、智慧製造與商務、智慧能源、韌性城市等大型智慧城市系統整合測試，及相關零組件或設備研發測試使用，未來更可逐步推動到台中市境內，打造智慧城市示範城市。

李秉乾指出，該校將與帆宣共同申請經濟部相關計畫，在逢甲建立5G專網實驗場域，讓許多的產業與政府各單位，都有機會在逢甲的上述場域，測試其商業模式與元件、系統，是否真正達到5G的要求。

尤其，智慧生活實踐的核心關鍵，在於5G技術發展；而實踐5G技術最好場域，就在具有大量人流和創新技術完整，且成熟的大學校園，雙方才促成此一合作案。

(工商 )