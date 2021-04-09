新北市教育局今（9）日公告110學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章，因應猴硐國小及福山國小轉型為學校型態實驗教育學校，開設兩校實驗教育普通科；且為推動雙語教育，開設雙語體育科及音樂科。另初試機制突破以往僅限偏鄉代理教師享有代理年資加分，本次一般地區學校服務教師報考偏鄉組亦得申請代理年資加分。

教育局張明文局長表示，猴硐國小於110學年度將轉型為全國第一所公立蒙特梭利實驗小學，福山國小也預計轉型為德拉楠民族實驗小學，教授泰雅族文化課程，因此增開兩校實驗教育普通科，其中報考福山國小實驗教育普通科者須同時具備原住民身分及原住民族語語言能力認證達初級以上之合格證書。另為擴增本市雙語師資，今年國小首度增加開設雙語體育科及音樂科，應試者須具備專長教師證及相關英語專長證明，複試須全程以英語進行學科授課及應答。新北市誠摯邀請有志投入實驗教育及雙語教育的教師踴躍報考。

新北市以往只有偏鄉代理教師才享有代理年資加分，自110學年度起，考生報考偏鄉組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠及非山非市地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年則可加初試總成績0.5分，以鼓勵優秀的代理教師至偏鄉學校服務，並鼓勵具教學經驗之代理教師留任新北。

另自下（111）學年度起，新北市教師甄選初試機制將有重大變革，考量國小普通科教師不分科且多有帶班需求，國小普通科考生初試應考科目將加考國文、英語及數學科目，兼重教師的學科基礎知能及教育專業知能。另為充實本土語師資，本土語語言能力認證亦將納入教甄初試加分項目，認證語別包含閩南語、客語及原住民族語，除學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師之外，考生語言能力認證結果達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分，最多可加2分。閩語認證每年施測時間約為8月、客語約為10月、原住民族語約為12月，有意願的考生可把握機會參與測驗。

教育局表示，110學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育局官網電子公告區及教師聯合甄選報名系統（http：／／career.ntpc.edu.tw），初試日期訂於5月30日，複試訂於7月4日辦理，歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。

(中時 )