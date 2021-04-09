新北市政府結合了地方發展特色，將汙水下水道完成用戶接管後巷彩繪的主題選定為「60年代舊新莊」。（水利局提供）

新北市政府結合了地方發展特色，將汙水下水道完成用戶接管後巷彩繪的主題選定為「60年代舊新莊」。（水利局提供）

新北市新莊區四維里早期以農業為主，而在漸漸工業化的轉變下，很多令人回味的場景如：田園與農村旁的老街道、人情味濃厚的家庭理髮和柑仔店消失了，因此本次新北市政府結合了地方發展特色，將汙水下水道完成用戶接管後巷彩繪的主題選定為「60年代舊新莊」，希望透過牆面美化，拾起消逝的懷舊風情和復古文化。

本次設計有兩個主軸：「懷舊元素大集合」-經典的軍綠色大同電鍋、可樂軟糖、麥芽糖、彈珠對戰等等，每一個你記憶中的復古象徵都環繞在你身邊，「啵！」的一聲，沙士如湧泉般從玻璃瓶爆發出來，隨著氣泡，一起被沖進一條時光隧道，正式進入了60年代，將巷弄增添了許多奇幻趣味。

「舊時的熱鬧商店街」-復古又趣味的柑仔店裡，黑松瓶蓋的標誌和阿嬤的三色購物袋高高掛著、大同寶寶站守櫃台看著來往的鄉民、架上琳瑯滿目的兒時零嘴、水果糖在鐵盒裡搖晃碰撞、王子麵拿在手上就想一把捏碎，這樣風格的彩繪牆面不僅震撼視覺，也勾起味蕾和聽覺的回憶。

彩繪結果深受里民們肯定，不僅為社區帶來一些活潑的藝術氣息，更為大人們勾起童年的回憶，以及讓現代和未來還沒體驗過的小朋友們，能去體會玩味歷史記憶，新北市水利局現正積極動汙水下水道後巷美化業務，歡迎已完成用戶接管區域有興趣的住戶參考本局後巷美化專區，請里長向水利局提出申請。 （申請電話：02-89232300分機1113或1115）

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