兩家健身器材廠力山工業（1515）及明躍國際（4151），3月營收表現搶眼！因美國新創公司P客戶銷售狀況好而增加採購量，力山9日公布自結3月合併營收13.02億元、年增186.74％，創同期新高；累計今年第一季合併營收40.39億元、年增184.72％，也創同期新高。

無獨有偶，明躍受惠主要客戶訂單成長，加上旗下美國子公司PCE營收成長，及去年同期因疫情停工，基期較低的因素助威，9日公布自結3月合併營收3.29億元、年增199.13％，創下單月歷史新高，累計今年第一季合併營收8.93億元、年增206.1％，僅次於去年第四季，創單季次高。

力山表示，受惠美國創新公司P客戶的飛輪健身車訂單增量，讓公司在第一季淡季營運表現，卻可延續去年第四季旺季的供貨市況，依目前訂單來看，今年第二季的營運，仍可望優於去年同期。 力山說，為滿足客戶訂單需求，公司去年承租2間工廠，當倉庫使用，今年計畫再租用大里、霧峰附近的3間工廠，除架設生產線外，還投入製程加工設備，包括CNC設備、沖床及雷射切割機等設備，藉以增加前端製程能量。

力山為服務美國P客戶，已建置4條飛輪健身車生產線，但因客戶訂單需求大增，公司已規劃日班四班，及夜班三班，加緊生產；力山的大電跑四條生產線，規劃日班四班及夜班一班增產。由於P客戶飛輪健身車訂單數量需求大，力山正設法增量供貨，以補足客戶訂單缺口。

至於力山新廠去年12月動工興建五樓廠房工程，預定今年第四季完成，明年開始安裝機器設備，及建置生產線，準備投產飛輪健身車、電動跑步機及電動工具機。

明躍表示，旗下生產線加開夜班生產，已是常態，藉以增加產能，以滿足客戶訂單需求及自有品牌產品銷售。公司在海運艙位壅塞之下， 3月營收仍創下單月歷史新高，且在傳統淡季創下單季營收歷史次高，預估第二季後的營運逐漸加溫，等今年下半年進入旺季，單月營收可望持續創新高。

明躍的代工（OEM）客戶愛康（Icon）及代工含設計（ODM）客戶迪卡儂（Decathlon），由於高階家用健身器材訂單持續暢旺，公司維持全產能生產，目前訂單能見度持續到今年底，且農曆年後的空櫃回籠亞洲，缺櫃狀況稍有緩解，可望拉動公司營收逐月走高。

面對健身器材原物料價格持續上漲，明躍也與客戶協商，將適時調整價格，以反映成本。至於明躍增設生產線的擴產計畫，等完工後，產能將可進一步大幅提升。

(工商 )