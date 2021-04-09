英國伊麗莎白女王丈夫菲立普親王於4月9日病逝，享壽99歲。事實上，菲立普親王放棄自己希臘皇室身分，取得英國皇室的頭銜，可卻沒有相對的權力，但菲立普親王仍在慈善事業上投入許多心力，更曾達成為募款，不顧皇室身分在泳池洗澡；此外，也善用其在王室的能量，創建許多相當規模的工程。

即便菲立普親王一路走來爭議不少，但不可否認的是，親王在慈善事業的大筆投入。1966年時，菲立普親王曾於美國為英國一家慈善機構募款，當時一名邁阿密商人提出嚴峻要求，若親王在他泳池洗澡，即願捐出10萬美元，菲立普親王將自己皇室身分拋之腦後，果斷跳進去洗澡，最終成功募得款項。

菲立普親王在科學事業當中，一直以為人類謀福祉為首要之務，自1951年成為英國科學進步會主席後，菲立普親王一直致力於「追求利潤為目標的秘密商試驗會危害國家利益，並保護世界野生動物」。

菲立普親王認為，只要是值得的事情，便會利用其在王室的地位去達成或是對外施壓，身兼海洋博物館理事之一的菲立普親王，曾為博物館向財政大臣施壓，要求發放基金；或是邀請他所設立的授獎方案的得獎者到白金漢宮。

(中時新聞網)