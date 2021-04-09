《講話沒有在聽》今開鏡。（超人說影像、打勾勾娛樂提供）

曾獲台北電影節最佳紀錄片獎肯定的李念修擔任編導、取材自親身經歷的短片《講話沒有在聽》9日開拍，主要演員陣容強大，包括金士傑、楊貴媚、張詩盈、竺定誼、梁舒涵、班鐵翔、謝孟庭等均出席開鏡儀式。該片從紀錄片《河北臺北》為起點，導演父親為原型，透過黑色喜劇的手法，敍述父親突然過世的那一晚，一家人齊聚、陪伴父親最後一程，長期疏離的家庭關係與心結也有了新的理解與轉變。

本次參與的演員都是劇本創作期間設定的首選，特別是金士傑，撰寫劇本時就以他為參考塑造角色，但並非希望他模仿父親，而是相信他能為角色注入新的靈魂。金士傑提到，「初看這個劇本我就非常中意」，收到劇本的那天，導演也提供了《河北臺北》的部分片段，從紀錄片到短片，他感受到一個女兒對父親的思念和用心。

飾演母親的金馬獎影后楊貴媚也深受劇本吸引，直呼這個本有一種有趣的節奏。劇中她飾演觀念保守、照顧久病丈夫的傳統女性，丈夫離世後揭開深藏心底多年的秘密，李念修表示，「媚姐有一種氣質跟我的母親很像，並非出身富裕家庭，卻有著與生俱來的貴氣。在幾次排練中，她很快掌握角色特質及劇本的節奏，讓人十分驚艷。」

曾以電影《父後七日》、《我的靈魂是愛做的》勇奪金馬獎最佳女配角的張詩盈不諱言每一次讀本，結局總是讓她爆哭，這其實是一部溫馨感人的作品，導演曾提過，越重的情感越需要輕輕說，因此選擇用黑色喜劇手法來呈現這個故事。

其他主要演員還包括以「一把青」的老士官長的角色深植人心的班鐡翔、在電影《角頭》系列電影表現優異並獲金馬奬入圍肯定的張再興、劇場界公認的潛力演員竺定誼與謝孟庭，在「女兵日記」爆紅並獲金鐘獎肯定的新演員梁舒涵等，最終能夠成功邀集這群有深厚演技的演員共同演出，已是不可能的任務，籌備期間大家願意配合多次排戲，更讓李念修覺得相當感動。

李念修長期的合作夥伴黃薇夏是本次IP開發計劃的總策劃，她表示，家庭親情及歸屬是跨越國界、普世共通的題材，未來將繼續延伸打造不同形式、結合奇幻元素與喜劇手法的溫馨家庭劇作，包括舞台劇及電影長片等均已在積極規劃中。該片預計今年完成並於高雄電影節首映。

(中時 )