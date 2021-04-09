2021 霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）出道神曲〈drivers license〉在一月發行後，隨即空降告示牌和英國金榜冠軍且屢創各大榜單與數位平台紀錄，如今更正式成為2021年串流次數最高、首支破十億串流的超級神曲！她也趁勝追擊推出第二首創作單曲〈deja vu〉，歌名意即「似曾相識」、「既視感」，歌曲描述看到前情人與新的伴侶在一起後，做了許多以前他們在一起時也會做的事，她表示：「『deja vu』這個概念讓我非常著迷，所以若能將這個概念用來表達一段感情結束後的複雜情緒，應該會很酷！」

奧莉維亞在〈deja vu〉MV中，與曾因仙女般的外貌在柏林影展紅毯引起熱議的演員Talia Ryder共演，兩人以相同的服裝髮型現身，呈現宛若複製人的既視感；而如同〈drivers license〉一般，奧莉維亞也再次以充滿畫面感的敘事歌詞描述已逝的往日戀情，讓 Z 世代族群代入感十足，引起粉絲留言直呼：「感謝某個男孩跟奧莉維亞分手了，因為他不值得擁有奧莉維亞，而我們值得聽到這首傑作！」

出道單曲〈drivers license〉發行後空降美國告示牌熱門單曲榜冠軍，更連霸 8 週王座，在英國金榜單曲榜也連奪 9 週冠軍，創下 15 年來冠軍週數最長的空降單曲，同時更寫下Spotify史上「單週串流數最高歌曲」的紀錄。奧莉維亞以新人之姿達成天王天后望塵莫及的超狂紀錄，她也坦言確實備感壓力：「〈drivers license〉的成功讓我學到很寶貴的一課是，當你發表一首歌之後，就該放開手讓歌曲自由發展。這不再是屬於我的歌了，而是所有人都能自由代入，保有各種想像空間的作品。作為我的首支出道單曲，歌曲如此成功確實對未來帶來一些壓力。」奧莉維亞也宣布首張專輯將在 5 月 21 號發行。

(中時 )