68歲王姓婦人，9日上午與林姓男子、郭姓律師前往士檢出庭應訊，王因行動不便乘坐輪椅，郭推著王要進大門時，遭27歲孫姓男子伏擊，孫先拿辣椒水潑灑兩人，接著再拿1截角鋼猛敲王的腿部後逃逸，孫晚間依傷害罪移送士檢，檢方認定孫有逃亡、滅證之虞，庭訊後聲請羈押。

士林地檢署指出，9日上午11時許，案件當事人王姓婦人，由律師推著輪椅，從大門準備進入，卻遭孫男襲擊，先以辣椒水噴灑，再持鋼條毆打王婦，導致被害人腿部流血受傷，當時蘇姓保全人員發現後，立刻喝制並追出，但孫仍迅速朝小巷逃逸，其他法警則協助王婦送醫，所幸包紮後並無大礙。

孫男隨後一路跑至士林分局蘭雅派出所投案，但委任律師不久後也立刻現身，顯見一切均有預謀及接應，孫警訊時卻要求行使緘默權，對為何要對婦人行凶堅不吐實。

士林地檢署晚間庭訊後，認定孫有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押。

(中時 )