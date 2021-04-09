凱莉霍特爾是名聽障女演員，該片是她的銀幕處女作。（華納兄弟提供）

兩大巨獸自1962年以來，首次在《哥吉拉大戰金剛》中對戰，電影在世界各地陸續上映後廣受好評，不僅獲爛番茄新鮮認證，全台票房也衝破3億台幣。除了史詩級的怪獸對戰外，金剛也如同過往般，展現柔情的一面，在片中與某位人類產生了深刻的情誼，雙方有著獨特的羈絆，隨著故事劇情推進相互守護。

金剛在《哥吉拉大戰金剛》中，是大銀幕有史以來最大的版本，多年來牠體型完全長成，也經歷過多場戰鬥，已是飽經世故的壯年巨獸，與哥吉拉勢均力敵。但生活在骷髏島的金剛孤單寂寞，與島上的一位小孤女吉雅產生深厚情誼。吉雅和金剛一樣都是族裡唯一的倖存者，也都感覺自己格格不入，在片中互相扶持，吉雅更是推進許多關鍵劇情的重要人物。

導演亞當溫高德表示：「在影史上，金剛一直是個有點浪漫的角色，牠總是愛上金髮美女。但在本片中金剛需要的不是個愛人，而是家人的陪伴，這正是吉雅的定位。金剛是個孤單的角色，吉雅也是孤單的角色，他倆一見如故。」

金剛與吉雅之間靠手語來溝通，而尋找飾演吉雅的合適人選是個非常艱鉅的任務，必須跳脫傳統選角管道才找到凱莉霍特爾，她是名聽障女演員，《哥吉拉大戰金剛》也是她的銀幕處女作。飾演艾琳安德魯博士的蕾貝卡霍爾表示這雖然是凱莉第一次演電影，但她才華洋溢，具有敏銳的直覺，為電影做出許多貢獻，人也非常幽默逗趣。兩人在銀幕外也成為好朋友。

凱莉霍特爾享受第一次拍電影的過程，但她以前沒看過任何哥吉拉或金剛的電影，所以不曉得「哥吉拉和金剛會從頭到尾都只在綠幕上」。拍攝《哥吉拉大戰金剛》也讓她第一次去到澳洲，雖然片中她與金剛是最好的朋友，但無尾熊和袋鼠其實才是她最喜歡的動物。《哥吉拉大戰金剛》現正熱映中。

(中時 )