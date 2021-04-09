先前外媒報導稱歐盟擬推動數位羅盤（Digital Compass）計畫，希望在2030年前，達到20%的先進半導體在歐洲生產，還放下豪言要製造比台積電、三星更高端的晶片；不過近日德國智庫的一份報告中指出，歐盟興建先進晶圓廠可能只會白白浪費錢，建議將重心放在重建晶片設計業。

隨著全球半導體晶片供需失衡，各國大力扶植本土半導體產業，不久前歐盟擬推動數位羅盤計畫，計畫2030年內，將歐洲先進半導體提高至20%自產，並許下宏願，製造比台積電和三星5奈米效能更高的晶片。

根據《路透社》報導，德國智庫Stiftung Neue Verantwortung（SNV）分析師Kleinhans認為，對歐盟要增設晶圓廠來說，歐洲完全沒有任何商機，主要為缺乏客戶；歐盟即使興建晶圓廠，但仍欠缺供晶圓廠出售的市場，歐盟的高層認為其歐洲自產半導體市佔翻倍的願景，一定不會成功。

Kleinhans表示，歐洲與美國和亞洲不同的是，歐洲缺乏卓越的晶片設計行業，無法證明規模較大的晶圓廠成本是合理；很明顯就數量來看遠遠不夠，一個晶圓廠根本無法吸引到外國客戶。Kleinhans補充，歐洲應該要將重心著重在晶片設計產業的重建。

(中時新聞網)