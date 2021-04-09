極力為自己建立「小蜘蛛人」以外頭銜的湯姆霍蘭德，在3月中成功以 Apple TV＋ 原創電影《迷途之心》從軍、搶劫又受創傷壓力症候群苦惱的糾結細膩演出，在觀眾心中留下深刻印象。

不僅如此，9日Apple TV＋更宣布湯姆將搭擋奧斯卡獲獎編劇阿奇瓦高斯曼，主演系列影集《The Crowded Room》。故事靈感來自小說《24個比利》The Minds of Billy Milligan，這部多次被改編為電影的精彩人格分裂題材，講述解離性身份障礙症（Dissociative Identity Disorder）俗稱多重人格，劇中男主角也是史上第一位犯下強姦、搶劫卻無罪釋放的患者。

擅長描繪多重人格的編劇阿奇瓦，其奧斯卡獲獎作品《美麗境界》也正是探討多重人格的真實改編故事，多位人格交錯的偏執、失落、崩潰，都將由湯姆一一詮釋，此外更同時擔任影集監製。

(中時 )