隨著台中重劃區的興建發展熱度不減，吸引龐大人潮與錢潮湧進，促使在地建案價值水漲船高，像是北屯12單元重劃區、機廠捷運特區等都已站穩3字頭，以及東區受惠鐵路高架以及三井lalaport等利多，房價在今年也將邁向4字頭，成長爆發力十足。反觀位於北屯及東區中心點的北區，擁有完整生活機能，食衣住行育樂一次到位，房價相對親民許多。

北區藝文、娛樂集一身 麗寶集團329檔期推出兩案

北區為台中早期發展區域，擁有一座北區國民運動中心、五大都更計畫等，加上五大百貨商圈，提供便捷的生活機能，因該區域發展成熟、穩健，有台電、台水等公家機關，教育體系一條龍又有明星學校加持，包括育仁小學、台中一中、台中二中、新民高中、中國醫藥大學、台中科技大學和台中體育大學等，從小學到大學總計有21所，而除了成熟商圈與學區加持，北區的醫療體系完整，助攻北區成為老、中、青、幼都適合居住的環境，所以多年來都沒沒落，總人口數14.7萬人更是維持13年來沒有波動的地區。

北區生活機能充沛，圖為一中商圈。（圖/業者提供）

台中北區雖為舊市區，但發展完善的生活機能以及親民房價，成為自住客的首選。業務總監李秀惠表示，麗寶集團於民國104年進駐台中北區深耕，以7,000坪珍貴大基地打造「微笑世紀」系列造鎮計畫，目前已榮獲一千多個住戶肯定。因此除了近期推出的第4期作品「微笑之心」以外，更接續推出了同樣位在北區的「依公園」，「依公園」基地正面鄰近綠園道及文英兒童公園，被綠意盎然的茂木繁花圍繞簇擁，非常適合家長下班放鬆、孩子放學遊玩的休憩空間。

北區除了擁豐富的生活機能，醫療資源也非常充足，圖為中國醫藥大學附設醫院。(圖/業者提供)

「微笑之心」規劃挑高彈性空間，提供低頭款一圓首購成家夢

第4期作品「微笑之心」近500米林蔭大道、三面臨路、採全街廓開發、臨路退縮，全案棟距30米以上；且室內挑高3米6設計，提供客戶可彈性規劃收納空間，讓小宅也有豪宅的更衣室及毛小孩的空間。

麗寶集團造鎮計畫第4期「微笑之心」，室內挑高3米6設計，提供客戶可彈性規劃收納空間。(圖/業者提供)

同樣位於北區的「依公園」及「微笑之心」，皆可以以親民房價享有宛如巴黎香榭大道的生活品質。業務總監李秀惠說，麗寶集團董事長吳寶田明白年輕人買房的辛苦，故在個案中提供低頭款，讓年輕人可以輕鬆自在地擁有第一棟房子，租不如買，租得起就買得起，不用再當無殼蝸牛。麗寶集團至今已有42年的歷史，擁有甲級營造團隊，且平時也會針對偏鄉地區投入愛心活動，使「愛心」不淪為口號，而是實踐的目標。

位於台中北區的「依公園」基地鄰興進園道。(圖/業者提供)

而近期推出的「依公園」如其名，依偎大面積綠意盎然的綠園道及公園，生活氛圍放鬆優閒，也是北區最後一塊面向綠園道的區域。業務總監張潔欣表示，「依公園」賣的不是價格而是價值，林蔭大道的道路規劃宛如紐約中央公園，所有高級住宅都與綠色流域脫離不了關係，追求的是生活質感，且正對面的文英公園擁有樹屋規劃，如同孩子的快樂天堂，非常適合親子宜居。業務總監張潔欣更形容「依公園」為4宅集一身，即為園道宅、時尚宅、養生宅及捷運宅。除了正對綠園道、鄰近知名商圈，附近還有中國醫藥大學附設醫院，再加上距離捷運紅線的太原站只要5分鐘車程，生活機能強、交通便利性佳。

「依公園」基地面積為659坪，臨路退縮並規劃景觀設計，房型為2-3房、坪數22-37坪，樓層規劃地上24層、地下5層。遠離公共建設極高的擁擠地段，位於不遠不近的距離，卻能同時擁有生活品質與機能。

(中時新聞網)