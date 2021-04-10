縣市首長打疫苗 黃偉哲16日施打 09:012021/04/10 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布，12日起開放第2、3類疫苗接種族群施打AZ疫苗，中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等都被列為第2、3類實施對象接種疫苗，台南市長黃偉哲也將在16日上午8時30分與衛生局長許以霖一同接種。 黃偉哲表示，之前就說過如果開放縣市首長打疫苗，他願意施打，因此，16日上午會與衛生局長許以霖到成大醫院接種疫苗，接著到議會參加台南市議會定期大會開幕。 (中時 ) #施打 #縣市首長 #疫苗 #黃偉哲 #許以霖 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 綠名嘴喊東岸鐵路是日本人蓋的 網怒：胡扯 - 政治 比林佳龍還快 侯友宜祭大破大立神招 媒體人狂讚：全台第一人 - 政治 內政部要國民黨改黨徽 沈富雄爆後果 - 政治 AZ疫苗打不完 沈富雄8字批陳時中 - 政治 蔡英文喊台鐵改革後 4大政黨輿情民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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