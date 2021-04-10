中央流行疫情指揮中心宣布，12日起開放第2、3類疫苗接種族群施打AZ疫苗，中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等都被列為第2、3類實施對象接種疫苗，台南市長黃偉哲也將在16日上午8時30分與衛生局長許以霖一同接種。

黃偉哲表示，之前就說過如果開放縣市首長打疫苗，他願意施打，因此，16日上午會與衛生局長許以霖到成大醫院接種疫苗，接著到議會參加台南市議會定期大會開幕。

(中時 )