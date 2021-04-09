著名的埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）宣布，他的團隊已在帝王谷（Valley of the Kings）附近，找到埃及至今發掘出最大的古城，並將其稱為「失落的黃金城」（Lost golden city）。學者認為，這是繼圖坦卡門（Tutankhamun）陵墓後最重要的考古發現。

「英國廣播公司」（BBC）9日報導，考古團隊2020年9月開始進行發掘，並找到這座埋藏在風沙底下的大型古城。考古人員發現這座古城保存十分良好，已找到行政區、住宅區，甚至麵包店，且建築物的牆壁幾乎完好無損，其中裝滿日常生活所需的用具，也發現珠寶、彩陶、聖甲蟲護符，和刻有法老安門荷特普三世（Amenhotep III）印記的泥磚等珍貴古物。

這座古城據稱已有3400年歷史，被稱為「阿頓」（Aten）。在安門荷特普三世之子安門荷特普四世（Amenhotep IV）進行的宗教改革中，阿頓被當作是唯一神，代表太陽。安門荷特普四世在位時，為削減主神阿蒙（Amun）神廟所擁有的龐大財力和政治實力，下令將阿頓擁立為唯一神，自己也改名為阿肯那頓（Akhenaten），埃及一時為之震動，不過改革於他死後遭徹底廢除。

約翰霍普金斯大學埃及學教授布萊恩（Betsy Bryan）表示，這是繼圖坦卡門陵墓以來，最重要的考古發現，將讓外界得以一窺古埃及文明最富裕時期的生活狀況。「英國廣播公司」則指出，近年來由於政治動盪和新冠肺炎（COVID-19）疫情，埃及觀光業萎靡不振，這等重大的考古發現，有望為該國注入一劑強心針。

(中時新聞網)