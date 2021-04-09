年度犯罪懸疑力作《藥命交錯》，由鬼才導演尼可拉斯傑瑞奇執導，集結奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼、艾米漢默、伊凡潔琳莉莉、路克伊凡斯、蜜雪兒羅德里奎茲等金牌卡司合演，將於4月21日全台盛大上映。

以「黃蜂女」一角紅遍全球的伊凡潔琳莉莉，為拍攝新片《藥命交錯》特地上戒毒所觀摩，伊凡潔琳坦言：「我無法想像原本救命用的醫藥竟然是致命藥，目前每年因止痛藥成癮而死亡的人數竟然有這麼多，就像愛滋病一樣讓我心生恐懼。」

片中飾演臥底警探的艾米漢默更特地在開拍前跟著洛杉磯特種部隊和戰略小隊一同受訓，讓劇組的武器統籌人都忍不住稱讚：「艾米漢默真的是我合作過數一數二槍法神準的演員！」

費時9年打造的犯罪懸疑電影《藥命交錯》宛如醫界版《驚爆焦點》，揭開醫界毒梟的真實面貌，而在戲中失去兒子的伊凡潔琳莉莉坦言犯罪組織會雇用年輕人運毒，這成為父母的噩夢。

她說：「止痛藥成癮是橫跨經濟、政治與社會的複雜議題，我演出時特別謹慎，我和導演花了很多時間在塑造角色，這真是我從影15年來從未有過的特別經驗！」

(中時 )