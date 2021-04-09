台鐵408車次太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車，釀成50死事件，交通部長林佳龍為此請辭，台中市長盧秀燕表示，此事不該由林部長獨自善後；中央分配各縣市AZ疫苗，將開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打。身兼台中市疫情應變中心指揮官的盧秀燕預計12日接受AZ疫苗注射，希望起帶頭作用，讓市民安心。常在臉書評論時事的名醫沈政男表示，盧秀燕都有跟上這幾個月的重大新聞事件，而且大都得分，連任之路後勢看漲，未來也有機會進軍中央。

沈政男9日在臉書貼文表示，這幾個月的重大新聞事件，盧秀燕都有跟上，而且大都得分，可說越來越能掌握民意動態與出手時機及力道。盧秀燕說要打AZ疫苗，意思是給市民示範，其實並不建議，因為她是女性，又還沒滿60歲（雖然只差幾個月），血栓副作用的風險難以忽略，在好幾個先進國家都已不施打。

沈政男建議指出，盧秀燕前一陣子，換掉了幾個局處首長，顯然是為了連任，但這些新面孔都屬於地方型的人物，而且連台中市民恐怕都不熟，如何加分？反而是一位具有全國知名度的局長，竟然被換掉了，令人費解。雖然如此，盧秀燕的連任之路，看起來仍是後勢看漲，她如果真的順利連任台中市長，未來也有機會進軍中央。

講政治前，先請大家吃一家台中美食之光，位在黎明路的御饌臻品餐廳。這家特別在於，把江浙菜，宮保雞丁、東坡肉什麼的，跟牛肉麵、水餃、餡餅，當然還有小籠包結合在一起，一次就能吃到兩類食物。我去吃過兩次，吃了應該有七、八樣食物，每一樣都不含糊，比如... 由沈政男發佈於 2021年4月9日 星期五

(中時新聞網)