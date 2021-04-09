首波AZ疫苗來台後，施打率不如預期，第一級醫護接種率只有13.9% ，保存期限分別將在5月底、6月15日到期，指揮中心自12日起擴大第二、第三類人員施打，並將釋出5000至1萬劑自費接種。針對AZ疫苗打不完，前民進黨立委沈富批中央疫情指揮中心指揮官陳時中團隊「謹小慎微、剛愎自用」。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在陳時中團隊就是「謹小慎微、剛愎自用」。不但沒有超前部署，而且是落後凌亂的部署，現在還剩下29萬劑，第二批AZ疫苗在5月底就要打完。

沈富雄指出，要把AZ疫苗施打完，他一算，一天起碼要施打3200人，我們現在一天大概只施打1千人，陳時中這麼小心幹嘛，他可以開放施打第三類、甚至第七類人員都沒有關係。不過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎卻說，施打疫苗，若通通開放了，大家都搶先來打，疫苗不夠了，要怎麼辦？沈富雄認為，這不用擔心，不會搶到這種程度，就算不夠，還可以再等疫苗來，因為國內目前沒有疫情。

沈富雄點出，弔詭的是，我們怪陳時中團隊買得少、沒有買到、來得慢、來得遲，但現在卻不是如此，只來了30萬劑，結果打不完耶。所以他覺得陳時中團隊犯了第一個錯誤，就是高估民眾施打的意願；現在大家願意施打的，或好的、大家認為不錯的疫苗，不超過4成，AZ大概佔29%，所以要靠疫苗達到全民免疫、建立防護力的可能性，非常低。陳時中團隊的第二個錯誤就是，他們沒有去注意到這些疫苗的效期，過了效期以後，要怎麼辦？所以現在才會處理得零零落落。

沈富雄表示，他現在篤定的講，5月底也好、6月也好，很多AZ疫苗會打不完，到那時候，陳時中要怎麼交代？

(中時新聞網)