ASUS 的 mini PC 系列可以說是一個經典造型沿用 3 年，自 2017 年搭載第 7 代 Intel 處理器到現在全面升級到第 10 代。這個小巧且方正的造型擁有高彈性的擴充機能，要拿來做多媒體播放機、抓檔機、文書機都很行。當然玩遊戲你就參考 ROG 系列，講求生產力和效率，那效能大躍進的現代，這台 VivoMini VC66-C2 效能相當足夠。

這次先針對手邊這台 VC66-C2 104UNTA 來做規格拆解跟分析。實測跑分後來做做實際的延伸應用。

【外觀開箱】

ASUS VivoMini VC66-C2 Mini PC外觀(圖/科技狗 3C Dog)

盒裝內容包含說明書三本、螺絲數包、變壓器、電源線、壁掛架以及 VC66-C2 本體一顆。(圖/科技狗 3C Dog)

盒裝內容包含說明書三本、螺絲數包、變壓器、電源線、壁掛架以及 VC66-C2 本體一顆。安裝套件採用 VESA 標準規格，可以把 VivoMini VC66-C2 掛在顯示器後面，這樣拿來當多媒體播放機或是公司 POS 機。

能把體積做那麼小的一個原因，在於變壓器外置。這顆台達電的變壓器為 20V=6.0A 120W 的供電功率。本體部分依據初始狀態重 1,032g，就算加上變壓器和線材，也只達 1,471g 左右，非常輕巧。

ViviMini VC66-C2 外觀上就可以看出它預載 Windows 系統、Intel i5 處理器，並具備 HDMI 接孔。(圖/科技狗 3C Dog)

接下來輪到主角登場。 ViviMini VC66-C2 外觀上就可以看出它預載 Windows 系統、Intel i5 處理器，並具備 HDMI 接孔。

外觀和 2017 年推出的 VC66 維持一致，經典的上下方盒，中間是 LED 電源燈號。由於 2 公升已經很緊緻，就算內建風扇也還是要針對 VC66-C2 的散熱進行優化，因此可以看到表面佈以不規則孔洞，加強散熱。

細節部分也做得不差，半透明的按鈕其實是電源鍵，按下去開機後會恆亮。上方還有一讀取燈條，會依據狀態閃滅。

端子部分非常豐富，光是 USB 孔就多達 8 個；在顯示輸出上最多可到 DP 1.2 [email protected] 或者 HDMI 1.2 [email protected] ，並同時輸出 3 個螢幕。前幾代尚未內建網卡，這一次除了實體 RJ45 ，還有 Wi-Fi 6 的連線能力，一舉把功能都補齊全。

【擴充機能】

ASUS VivoMini VC66-C2 內在有非常緊湊卻充實的擴充槽，可以依照需求加裝 SSD、M.2 SSD、RAM。當然要一次裝到頂也是可以，不過依照硬體本身的支援上限來搭配即可。

內部總擴充插槽：

1 x M.2 SSD 插槽 (最高支援 1TB / 支)

2 x DDR4 2933MHz 記憶體 (最高支援 64GB)

2 x 2.5” HDD / SSD (最高支援 1TB / 支)

不過要看看它的介面插槽，必須先按照以下步驟進行拆解：

Step.1：底部記憶體擴充槽

Step.2：四角橡皮墊下螺絲

Step.3：上蓋掀起與硬碟槽

Step.4：硬碟層掀起，記憶體和硬碟

Step.5：風扇與主板構造

用手撥除四角的橡膠軟墊，露出裡面的螺絲。要特別注意選細長一點的螺絲起子，我們共換了 3 支螺絲起子才有效解鎖。(圖/科技狗 3C Dog)

【心得總結】

俗話說我們都會把錢變成自己喜歡的樣子，而購入 VivoMini 就是把迷你電腦變成自己喜歡的樣子。它可以平常擔任文書機，需要時接上電視變成多媒體播放機；或者平常就掛在那裏，持續輸出音樂和影片檔案。

ASUS VivoMini 有不少規格型號，VC66-C2 就是主打高效能第 10 代迷你電腦。內建 Windows 10 ，擴充接孔豐富，一次又能輸出三台顯示螢幕，在硬解多媒體、Wi-Fi6 無線上網的功能性上都明顯升級。極盡安靜的噪音控制，也很適合低耗長效的伺服器工作。伊森認為它就是把所有遊戲機能以外的事情都包辦了，是一台小巧而能激發運用樂趣的迷你電腦。

非常推薦那些愛將辦公室和居家環境簡約模組化，並將各種抓檔、多媒體串流操控自動化的玩家朋友。

VivoMini 平常擔任文書機，需要時接上電視變成多媒體播放機。(圖/科技狗 3C Dog)

優點：

＊輕巧體積重量

＊多元的硬碟與記憶體擴充槽

＊多個 USB 接孔

＊可同時外接三螢幕

＊基礎配備就能維持文書運作

缺點：

＊HDMI 和 DisplayPort 規格較舊

＊記憶體僅支援最大 2666MHz

＊i5 版本解 4K 影片仍顯吃力，建議可上 i7 版本

(科技)