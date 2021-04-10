如果問你一年四季中，最喜歡哪一個季節，你的選擇是什麼？小編先說，最喜歡的季節是春天，一來天氣不太熱也不太冷（今年的冬天真的太冷了……），重點是正值春暖花開時節，此時賞花踏青正是時候！小編本人也是愛花之人，本文將為讀者整理近3個月全台走春賞花的好景點，同時依照不同月份排序一整年的台灣花季之美「哪個月份該賞什麼花？」另一方面，從風險保障角度來看，出門在外難免有個「萬一」，如果不幸發生傷亡意外，有沒有保險就差很多……；鑒於自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，國內旅遊已成為當前常態，小花平台保險顧問殷殷提醒，只要是出門在外，即便僅有2天1夜國內短程旅遊，也一定要記得投保「旅遊平安險」（以下簡稱旅平險），「千萬不要輕忽由突發事故造成的意外傷害甚至死亡威脅，這些風險可大可小，有可能成為我們無法負荷的負擔。」

台灣4－6月賞花最推薦景點及花種

【4月：海芋、木棉花、油桐花、紫藤花】

海芋－台北陽明山竹子湖海芋季

木棉花－台南市林初埤木棉花道

油桐花－新北市土城承天禪寺、桃園市大溪花海農場、苗栗縣桐花樂活主題公園

紫藤花－台北花卉村、台北淡水紫藤花咖啡園、嘉義阿里山瑞里紫藤花季

【5月：油桐花、百合花、繡球花、阿勃勒】

百合花－新北市石門區富貴角燈塔

繡球花－台北市陽明山大梯田花卉生態農園、台北市大賞園繡球花田、新竹縣雪霸休閒農場

阿勃勒－台中市國立台灣美術館、嘉義縣大林火車站、台南市虎頭埤風景區

【6月：阿勃勒、繡球花、蓮花】

蓮花－台南白河蓮花季、桃園觀音蓮花季

出遊前先檢視個人意外、醫療保障是否足夠？

在台灣，新型冠狀病毒肺炎疫情獲得控制後，國內旅遊的消費力逐漸回升，但是國際疫情仍較為嚴重，絕大多數民眾盡量減少出國頻率，以國內旅遊為主。根據交通部觀光局統計，國人國內旅遊比率為91.1%，平均每人國內旅遊次數為7.99 次，其中有超過半數人都是趁著假日的時間出遊散心、放鬆。

相較於國外旅遊，台灣民眾對於國內旅遊的風險意識明顯降低許多，根據產險公司統計，國人在國內旅遊投保件數僅有國外旅遊投保件數的1／5，顯示絕大多數民眾在規劃國內旅遊時，很容易就忽略了旅平險保障，加上其中不乏有許多人原先已投保意外險，無怪乎不會特地為了一趟短期旅遊專程投保旅平險。

對此，小花平台保險顧問以日前宜蘭蘇花公路遊覽車撞山壁、導致6死39傷意外事故為例，提醒民眾只要出門在外，風險就無處不在，「人生無常、人生無處不是風險」，其實從近幾年多起遊覽車意外事故包括：蝶戀花、阿羅哈……等，顯見國人仍沒記取教訓，也再次突顯出保險的重要性。

(中時新聞網)