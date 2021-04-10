說到台灣女子團體，你第一個會想到誰呢？通常女團都是給人甜美外型、傲人魔鬼身材，及青春洋溢的第一印象，不過20多年前，台灣有組女子團體卻是反其道而行，4位成員體型豐腴，體重加起來超過300公斤，她們就是在綜藝節目《金曲龍虎榜》擔任伴舞走紅的小象隊，如今已淡出螢光幕多年，其中一名成員霍小胖更是不敵病魔逝世，讓粉絲遺憾無法再次看見四人合體的畫面。

小象隊團員由董玉婷、劉聖心、周鴻惠、霍秀貞組成，4人於1989年由胡瓜主持的綜藝節目《金曲龍虎榜》舉辦的「胖哥胖妹跳起來舞蹈大賽」脫穎而出，接著組成女子團體出道，並於節目中擔任伴舞走紅，不過她們不像一般女團成員，都是纖細骨感身材，反而是豐腴肉感體型，4個人體重加起來超過300公斤，但卻不受體型限制，各個都身懷舞蹈絕技，跳躍翻滾全都難不倒，不僅模仿秀表演得精彩絕倫，連串場時的機伶反應，都讓觀眾印象深刻，人氣更是不斷攀升，不過這股「小象隊」旋風並未持續太久，僅成軍7年就宣告解散，至於4個女孩淡出螢光幕多年，也讓粉絲好奇究竟動向為何？

小象隊成軍僅7年就宣告解散。（圖／中時資料照）

霍小胖生前和歌手蕭煌奇相見。（圖／中時資料照）

本名霍秀貞的霍小胖，在小象隊解散後，於綜藝節目《雞蛋碰石頭》客串演出短劇，不過罹患糖尿病失明後，病情日趨嚴重，導致截肢、終生洗腎，生性樂觀的她，即便只用輪椅代步，仍未放棄人生，依舊出席各大公益活動，帶給觀眾歡樂，平時收入來源靠著自編的中國結，及每個月6000元補助金維持生計，不過某日哥哥按慣例要背她去洗腎時，卻發現已在睡夢中逝世，得年44歲。

周鴻惠當年因為身材圓潤缺乏自信，為了增加信心報名小象隊徵選，錄取後雖然走紅得到許多掌聲，但每個月僅領1萬多元薪水，加上跟團員理念不合，決定退出小象隊，沒想到失去明星光環加持後，竟長達4年找不到工作，只能靠借錢過活，因此欠下大筆卡債，未料又遭逢父親過世、母親悲傷過度罹患憂鬱症，還遭男友劈腿，讓她頓時陷入人生低潮，數次想不開企圖輕生，但想到年邁母親乏人照顧，便打消念頭，後來在長壽本土劇《親戚不計較》獲得演出機會，才一掃陰霾，之後嫁給電子公司擔任中階主管的老公，算是4位團員中最幸福的一位。

劉聖心成功鏟肉81公斤，與過往比較可以說是判若兩人。（圖／劉聖心臉書）

劉聖心，33歲時罹患卵巢癌第3期，經過1年化療並摘除子宮和卵巢，沒想到治癒後卻罹患重度憂鬱症，不僅關在家裡足不出戶，更長達1個月不曾下床，還多次有輕生念頭，還好有母親陪伴才走出低潮，不過試圖減肥的她，曾一次吞下百顆減肥藥險些昏厥，被家人發現後緊急送醫，後來靠著飲食搭配運動，順利從129公斤減重到48公斤，成功鏟肉81公斤，如今在大陸經營成衣生意，賺進數百萬收入，雖然母胎單身未交過男友，卻極度享受一個人的自由。

董玉婷昔日成功瘦身後，一度復出演藝圈。（圖／中時資料照）

董玉婷在小象隊解散之後，一度淡出演藝圈銷聲匿跡，更傳出曾有民眾目擊在大賣場工作，後來減肥成功復出後，除了上綜藝節目通告之外，更成為知名瘦身美容企業代言人，也是小象隊近年來唯一還在演藝圈闖蕩的成員，小象隊昔日在演藝圈成功闖出名號，讓節目曾舉辦過2軍甄選，企圖再次打造「小象隊」旋風，只不過未能超越第1代的成就。

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