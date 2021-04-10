台股企業獲利預估。(圖/理財周刊提供)

美國公債殖利率飆升同時帶動美元指數轉強，引發市場對新興市場資產拋售潮，土耳其、俄羅斯及巴西為防止資金外流，已相繼升息，不禁讓人想起二○一三年新興市場的「縮減恐慌」。

根據國際金融協會(IIF)數據顯示，三月份新興市場投資組合遭遇二○二○年九月來最大單月資金外流，截至三月二六日已有四七．九億美元資金流出，加上二月十九．四億美元的淨流出，已連續兩個月份資金被抽離。

新興市場唱衰聲四起

在資金轉向後，外資對新興市場論述也見風轉舵，摩根士丹利對新興市場貨幣保持看跌，表示許多發展中經濟體緩慢的疫苗接種速度，導致經濟成長步伐幾乎肯定會落後於美國。花旗也預計美國公債殖利率上升及美元保持韌性，將在未來幾個月對新興市場資產構成進一步的壓力。

在熱錢流向改變的背景下，唱衰新興市場股市的聲音四起開始變多，歸類在新興亞洲的台股自然也遭受池魚之殃，尤其又出現台幣轉貶、外資提款、權值龍頭台積電(2330)股價軟趴趴等不利因素，導致近期台股投資氣氛寒風陣陣，與熱情如火的美股投資氣氛根本天壤之別。

跌破市場眼鏡 ETF資金強力買進

事實上，並非所有資金都從新興市場撤退，就像是ETF市場的資金。根據ETF.com的數據，三月份獲得資金淨流入排行前五名的ETF就有兩檔新興市場股票型ETF，分別是第三名的iShares MSCI核心新興市場ETF(IEMG)及第四名的Vanguard FTSE新興市場ETF(VWO)，單月資金淨流入分別為三四．八億美元及二八．○億美元。

不僅如此，另一檔iShares MSCI新興市場ETF(EEM)也成為三月份最後一周資金淨流入的榜首，獲得十六．六億美元的資金流入，顯示ETF市場資金買盤無懼美元彈勢，瘋狂掃貨新興市場股票型ETF，為相關股市持續注入買盤資金。

台股、台積電成最大受惠者

進一步觀察三月資金大掃貨的兩檔新興市場股票型ETF的持股內容，可以發現投資區域均以新興亞洲為主，佔比超過七成，前兩大地區都是中國及台灣，讓陸股及台股成為資金前進新興市場ETF新趨勢下的最大受惠股市。依照台股在IEMG及VWO的一四．四七％及一七．四％比重估算，光這兩檔ETF三月分別貢獻台股五．○億美元及四．九億美元的買盤，相當於台幣二八一億元的外資買超金額。

值得注意的是，台積電又剛好都是上述兩檔ETF的主要成分股，比重分別達五．八四％及六．八五％，三月合計買超台積電三．九五億美元(約台幣一一二億元)，讓台積電成為資金前進新興市場ETF新趨勢下的最大受惠股。另因台積電市值佔加權指數權重達三○．六％，更加強化台股的受惠程度，也難怪台股能夠在本波美國公債殖利率飆高引發股市評價修正過程中，仍可領先其他亞股創下歷史新高。

拜登基礎建設計畫 提供台股獲利上修機會

根據凱基投顧的分析，全球出口恢復將有利新興股市正向表現，歷史數據更顯示在美國公債殖利率走升期間往往伴隨著台股企業獲利上修，其中科技股獲利上修動能來自美國製造業新訂單擴張，景氣循環股獲利上修來自通膨增溫。

整體而言，今年台股獲利年增率將達二三．四％，優於二○二○年的二○．八％；若扣除台積電，今年台股獲利年增率將達二七．三％，優於二○二○年的十四％，主要貢獻週期性傳產擺脫獲利連兩年衰退後大成長六六％。在台股獲利成長增速提高下，提供今年加權指數向上挑戰新高的有利基本面條件。

未來台股企業獲利上修來源可能會來自於美國總統拜登剛推出的二．二五兆美元基礎建設計畫。凱基投顧將此計畫分成「基礎建設」及「乾淨能源」兩大主軸，「基礎建設」將因造橋、鋪路帶動塑化、鋼鐵及水泥等原物料類股的新增需求，其次也因更新寬頻網路及基地台設備帶動網通及半導體的需求。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1076期 2021.4.9出刊

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1076期》)

《理財周刊1076期》

(中時新聞網)