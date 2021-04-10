有些人認為做當沖很難，但是對於楊雲翔來說，當沖就好像行雲流水一般的自然，他自創一套量價操盤術，從二百萬開始，以「高勝率、高周轉」的操作模式，翻出二千萬財富，而這一套量價操盤術操作簡單，小資族相當適用。

然而，在進入當沖之前，楊雲翔有一段大起大落、慘賠千萬的血淚史。

楊雲翔在一九八九年靠期貨賺進一百萬，後來股市行情大好，他以五十萬資金進入股市，一九九○年代股市走大多頭行情，婆婆媽媽菜籃族有入股市的幾乎都賺，而他也在這一波萬點行情下，嚐到千萬獲利的甜頭，買車、買房，好不愜意。

曾經過度攤平、擴張信用 賺千萬到負債三百萬

年輕時考過投資學，多少有一些財報觀念，當時他是以本益比來選股，市場的平均本益比超過三十倍，最高有到四十倍，他大概抓在二十倍以下進場，認為只要本益比衝到二十五倍，就有機會賺到二五％報酬率。

一直到二○○○年，股市快萬點時，情況急轉直下。

一如往常，二○○○年他看好華碩(2357)，當時最資優的電子公司，不但賺兩個資本額，除權息以後，股價來到二六○元，預估EPS十三元，本益比在二十倍以下，符合預期，因此他在二六○元買進，期待填權息時所帶來的補漲效應。

出人意料，他進場之後二個月，華碩股價從二六○元跌到二二○元，根據他過去的經驗，預期應會短時間反彈，何況本益比更低，於是他加碼進場，打算以攤平方式彌補四十元的虧損。

沒想到，華碩股價沒起色，反而一路下滑，三個月內從二二○元暴跌到一八○元，雖然心有餘悸，仍覺得只是大盤低迷，於是融資借錢，甚至拿房子去二胎，再度加碼攤平，希冀華碩股價能回到二二○元。

二○○○年網路泡沫化，所有有關「.com」的公司無一倖免，華碩的股價當然沒有照他的期望走，從一八○元一路緩跌，這時楊雲翔才開始緊張，轉向跟朋友借錢回補，避免斷頭，補到一五○元時彈盡糧絕，而當時華碩的股價崩跌還沒結束，最低來到九十四元，本益比僅剩八倍。

過度攤平和擴張信用，押寶在一檔股票，使他從千萬獲利到負債三百萬，他總結，「基本面重要，籌碼面更重要」，當市場完全崩潰時，看基本面的意義不大。

「華碩事件」以後他痛定思痛，思考如何從市場再賺回一千萬，並投入技術分析研究，想辦法用最少的資金換取最大的收益，又不能有太大的風險，他認為，能夠讓他起死回生的方法只有兩種，一是波段操作，另一是當沖或隔日沖，然而，當沖不用先投入現金，又比波段有機會，只要當沖的勝率高，就能在市場上快速賺回一桶金。

當沖戰法 獲利接近2％停利勝率最高

二○○○年到二○○四年間，楊雲翔回到產業工作，一方面研究當沖戰法，IT出身的他，看到「當股票放量的時候，通常波動度都很大」，於是他研發一套價量估算程式，預測股票及指數當天收盤的成交量。

譬如說，某檔股票開盤放量一千張，估算程式預估收盤會有二萬張，前一天的收盤成交量是二千張，代表今日這檔股票可能量增價漲，再分析Ｋ線是突破或創高的型態，就會進場投資。

除了預測成交量之外，楊雲翔會嚴格執行停損停利的標準，他認為接近獲利二％時停利勝率最高，虧損二．五％就停損，出場之後再換另一檔股票操作，這樣來來回回測試，勝率大概八○％，使他恢復以往的信心。

二○○六年，他見時機成熟，便跟家裡籌資二百萬元再進入股市，以這套「高勝率、高周轉」的當沖程式，二○○七、二○○八年兩年內，再度翻出二千萬財富，勝率達到八六％，擺脫過去失敗的窘境。

進出場依據 停利、停損兩條線

分析楊雲翔的致勝法則，並不在於研判Ｋ線行進間的多空轉折，而是著重在一開始的選股策略及停損停利，他把股票分為短多型態和短空型態，量增價漲，代表強勢股，就做多；量增價跌為弱勢股，即做空。對他來說，進出場依據只有兩條線，停利線、停損線，「股價先打到停利線就停利、打到停損線就停損」，就這麼簡單。

再來，要找到未來爆發性的股票，「有量就有價」，價跟著量上來，可能就是一個橫盤突破，以通嘉(3588)為例，三月二十二日成交量上揚，是前一個交易日三月十九日的四倍，有不尋常的跡象，就可能是主力的籌碼，市場很多人跟追，隔天三月二十三日開始爆大量，隨後股價來到高檔，量縮惜售。

另外重要的是，過去大家習以為常認為「要賺就要賺一波大的」，楊雲翔的短線交易模式並不是如此，他是以多次進出的高周轉率來創造高勝率，並且降低盈虧比，不斷停損停利，轉出錢後，再投入下一檔股票，只要提高勝率，就能累積收益。

當沖不是「無本」的投機行為

楊雲翔一天可以進出五到十檔股票，他認為投資人若要活用資金，一定要落實停損停利，散戶最大的問題是「受不了虧損」，有些人想要等到賺錢才肯出場，結果可能虧掉一○％，既然虧了一○％，就更不可能出場，資金套在一檔股票，就很難進行下一輪投資。

對於楊雲翔來說，停損停利已經是一種習慣，因為八成的勝率，代表十次交易中還是會有二次虧損的機率，不會因虧損影響心情起伏。

另外，他強調，當沖不是「無本當沖」的投機行為，事實上，他在進入當沖之前，還跟家人周轉二百萬元當作預備金，再以槓桿放大二至三倍資金操作當沖，他反問，「八成的勝率，有沒有可能一開始就虧損？當然會，屆時還是需要回補」。

有些人疑惑「高周轉、高勝率」的模式能不能用在小資族？楊雲翔在二○一八年寫完第一本書《量價操盤術讓我賺5000萬》之後，曾模擬小資族的心態及情境另設一個戶頭，從小資金三十萬開始操作，「每賺進一百萬，就把三十萬資金再投入當沖，七十萬存在戶頭」，原本計畫兩年內翻十倍到三百萬，實行至今第二十七個月，帳戶已獲利八百萬，他預計再兩年半的時間內將衝到一千萬收益，證明小資族也能靠這套量價操盤術來累積財富。

短線、波段 分開操作

楊雲翔建議散戶，波段和短線是兩種不同的模式，絕對不能互相干擾，有些人在當沖短線賠錢，就變成做波段，做法混亂，當然就不容易落實選股和停損停利，他自己就有兩個戶頭，一個做短線、一個做波段，兩者分開操作，不會混亂。

以波段操作來說，楊雲翔習慣以EMA(指數移動平均線)做為進出場依據，EMA與一般均線不同，經過平滑過後，不容易上刷，反而更容易出現買賣點。

操作時，短波段和長波段同時進行，以去(二○二○)年十月二十九日台積電(2330)為例：短波操作，採移動停利，Ｋ線在EMA上方出現四次買點，拉回一○％即出場，長波段操作則在三百元進場，股價從就六七九元回跌到六四○元，落在EMA之下，才明顯有出場訊號。

楊雲翔分享，通常長波段的勝率大概四成，如果輔以短波段操作，獲利提早入袋為安，不用擔心長波段的漲跌虧損，提高勝率，會讓交易更有信心。

最末，楊雲翔再次提醒做當沖的投資朋友，一、當沖絕對不會有套牢，要落實停損停利；二、不要聽信市場消息，盡可能挖掘剛在發動的股票；三、資金平均配置，不要重押在一檔股票；四、當沖市場最快被抬出場的就是小資族，衡量自己承受風險的程度，切莫過度信用擴張。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1076期》)

《理財周刊1076期》

(中時新聞網)