科技供應鏈頻漲價 距離通膨還有多遠

全球理財觀-石油存量國家排名。(圖/理財周刊提供)

最近台灣民眾可能要拿出世界地圖來溫習一下國中地理課，瞭解一下那些平常很少上新聞的經濟落後國家，例如緬甸、伊朗，還要再翻翻英國殖民地歷史，推敲推敲為何拜登一上任，緬甸就發生流血暴動，思考為何蘇伊士運河碰巧遇上百年堵塞，三天後中國與伊朗就把談了五年的中伊二十五年合作協議敲定，兩天後拜登跟英國首相強森通話建議：「民主國家應有一套基礎建設計畫，來對抗中國的一帶一路」。

美中兩強實力差距縮小

整整晚了六年才察覺中國的一帶一路潛在著巨大威脅，如今再加上新冠疫情的拖累，美中兩強的實力差距進一步縮小，於是三月底拜登推出宣稱一代人僅能看到的一次投資─二兆美元地基建方案，改善美國半導體晶片、生物科技、能源方面的地位並保持競爭力，拜登宣稱在他的任內絕不容許中國超越美國，言下之意，中國超越美國只是時間問題，台灣人要有警覺性，不可再沉溺於「小確幸」蜜糖陷阱，應該重新找回「賽德克巴萊」的血性，才有可能繼續維持中華民國的存在，因為當今的中國，已經強大到敢跟美國對嗆、搞對抗，嚴重威脅到二戰之後美國建立的國際秩序規則。

飛機還沒問世之前，誰掌握海運，誰就掌握了全球貿易命脈。十九世紀英國海軍橫行七大洋時，全球海運七大咽喉要道(蘇伊士運河、馬六甲海峽、直布羅陀海峽、霍爾木茲海峽、百令海峽、巴拿馬運河、土耳其海峽)，大英帝國全盛時期控制了六個。

從這七大咽喉的地理位置來看，就不難理解中國的一帶一路的布局，就是複製東印度公司的以經濟為手段，進而影響當地政府政策與軍事布局，這招數跟英美如出一轍，可以稱為具有中國社會主義色彩的新殖民地主義。近期越鬧越血腥的緬甸緊鄰中國的雲南省，在二○一五年習近平的一帶一路計畫裡，雲南擔負著打造大湄公河次區域經濟合作的任務，建設成為面向南亞、東南亞的輻射中心。

中國國企赴海外投資 重點在跟當地政府打好關係

這樣看好像沒什麼特別，關鍵就在於控制了緬甸，就可以突破親美的印度對於孟加拉灣的封鎖，進入印度洋，如此一來，中國就算受制於美國在太平洋的第一島鏈封鎖，還可以從緬甸運送最重要的戰略物資─石油。而且緬甸其實是稀土大國，緬甸佔全球稀土產量的10.5%，跟澳洲差不多，美國也不過佔12.4%，就因為這兩樣，所以民主陣營才會扶植翁山蘇姬執政，企圖封住中國西南的面海口。

這些年來很多中國國企赴海外投資，賺錢只是表面，跟當地政府打好關係才是正事，撒錢投資幫助大搞基礎建設，藉此打通中國到中亞與歐洲的交通網，或運送戰略物資如天然氣、石油，或成為外銷的腹地，這招是不是很像當年台灣的工程隊遠赴沙烏地阿拉伯搞基礎建設，換取進口石油。

另外，中國也學了美國在中東與南美的那套扶植反對派政權，牽制或取代當地執政政府，這波緬甸軍變，中國就反對支持聯合國的制裁，眼睜睜的看著二○一九年香港反送中＋暴力升級版在緬甸重現，反將美國一軍。

中伊25年合作協議 政治意義大於經濟意義

從一九七九年之後，美國一直制裁伊朗，揚言誰購買伊朗石油，就制裁誰，連印度這樣的大國都遭到了威脅。如今，中國購買伊朗石油直接繞過美元，那麼，美國對伊朗的長期制裁，在本質上就沒有了著力點。

而川普在美中貿易戰過程中，把手上可用的牌出盡，在中美之間的經貿聯繫，「殺敵一千、自損七百」的現實情況下，除非動武，否則要KO式的壓制中國也是不現實。

關鍵是，如果美國後續沒有很強而有力的制衡，那麼，有了中國的帶頭造反，過去因金融危機而吃悶虧的美元結算制度，勢必會有更多的不滿美元國家加入中國陣營，形成拉幫結派的對峙局面。

如此一來，就像全球溫室效應，少了美中任何一方的支持，都成不了事，一旦世界形成兩大陣營對峙，離開中國支持的美國，很多事都別想幹成，其一手構建的國際秩序，也可能會被重塑。所以中伊二十五年合作協議，除了經濟意義，更多的是政治意義。

疫情驅動消費者囤積物資 加劇市場庫存短缺

拜登力主推動二兆美元的基建方案，目的是創造一千九百萬個就業機會，在失業率(不計入無薪假)仍達6%的情況下，拜登的執政方向自然是拯救勞工市場為主，聯準會的貨幣政策也支持這觀點，但華爾街則聚焦在美國債務大增，美債殖利率上看2%，萬物皆漲，通膨重臨。距離消費者感受物價上漲的切身之痛還有多遠呢？

在全球疫情爆發初期，基於未知的恐懼，分析機構大多持經濟衰退的預測，製造商普遍採取減產策略。但這次的經濟衰退來得又快又急，消費市場的實際情況卻正好相反——消費者仍在繼續支出，需求保持大體不變，甚至某些商品的需求更為強勁了，各國政府幾乎無一例外地採取了財政刺激措施，並且鼓勵消費，甚至是報復性消費。

這雖然是好事，但生產商顯然沒有做好準備，特別是在豐田汽車提倡just in time的庫存策略後，低庫存幾乎是所有廠商的共同經營方針，於是就在疫情驅動消費者囤積物資，供需因此進一步失衡，甚至一些製造商為了減少未來發貨的不確定性，在力所能及的情況下囤積了大量庫存，從而進一步加劇了市場的庫存短缺。

整個工業供應鏈都面臨通膨壓力

從家具、塑膠泡沫到汽車和機械零部件，全球供應鏈上生產和分銷的所有成本幾乎都在上漲。在美國，製造業巨頭3M公司已指出其商品的運費持續攀升；在中國因為用於製作泡沫橡膠的化學品和金屬價格不斷走高，一些玩具批發商已經將價格提高了15%之多。

更為糟糕的是，物流問題加劇了商品的短缺風險。航運業面臨缺櫃、缺船、缺工、蘇伊士運河堵塞，導致運費和成本持續飆升，供應鏈問題變得越來越嚴重，許多地方商品交付的延遲時間創下了數十年之最，生產延誤、供給中斷問題變得越來越嚴峻。最終，整個工業供應鏈都面臨通膨壓力。

到目前為止，這些價格的上漲多數都在生產和分銷過程中被消化掉，這使得零售價格相對平穩。然而，隨著廠商漲價反映生產成本，最終廠商將不得不開始將更多的成本轉嫁給他們的客戶，例如美國的廁紙已經漲價了！

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1076期》)

《理財周刊1076期》

(中時新聞網)