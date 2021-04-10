Q:非農歷來是金融市場的重磅數據，疫情大流行至今，各國都展開大規模救市行動，避免經濟陷入衰退，而就業數據恰恰能真實反映出經濟狀況，該如何看待本次的非農數據？非農後美元指數與黃金走勢如何？

A:美國勞工部公布三月份非農就業數據，新增非農就業人數91.6萬人，大幅高於市場預期的64.7萬人，而前值僅為37.9萬人，非農數據暗示美國勞動力市場正在復甦，隨著美國疫苗加速接種，封鎖限制措施得以放緩，勞動力市場持續改善，和一．九兆美元經濟刺激計畫下，美國經濟仍將處於強勁復甦，數據公布後，美債收益率與美元指數小幅反彈，非美貨幣與黃金則小幅回落，市場反應相對平淡，這可能與正值復活節假期有關，交易量也呈委靡狀態，但仍可能利好美元後市。

黃金價格走勢。(圖／理財周刊)

美元指數衝高回落93.10，短線暴挫至92.60下方，近日美元指數的回落，或只是對此前一輪暴漲行情的修正，因為多個因素支持繼續看漲美元！首先三月利率決議，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間維持於0~0.25%之間，並上調未來幾年美國經濟潛力，且鮑威爾對縮減購債持開放態度、拜登的疫苗接種計畫、高達二兆美元的撒錢大基建計畫，令美國經濟復甦進入提速階段，而美國經濟的快速增長，可能令美聯儲比預期更早收緊貨幣政策。

強勁的就業數據，提振了人們對美聯儲可能更早加息的預期，推動美國十年期國債收益率走高漲超3%，削弱無收益率的黃金的吸引力，給黃金帶來負面影響，但金價最近價格走勢，試圖下探2020年六月低點1671美元失敗後便反彈回升。與此同時，美國總統拜登二兆美元基礎設施計畫，將進一步提振美國通膨預期，黃金被認為是對抗通膨和貨幣貶值的工具，這政策應能限制黃金下跌支撐黃金市場，投資人須多留意美元指數與黃金的消長，以及美國二兆美元大基建計畫。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑[email protected]官方帳號 @moneyedu

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1076期》)

《理財周刊1076期》

(中時新聞網)