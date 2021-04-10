拜登政府計畫把美國企業稅稅率從21%調高至28%，將讓美國從主要國家的中段班變成名副其實的高稅率國家。美國財長葉倫（Janet Yellen）表示，美國正試圖說服G20國家採用全球企業最低稅率制，為何美國不只自家，連對其他國家也「管很寬」？

原因在於，拜登政府試圖阻止企業在世界各地尋找低稅率的「避稅天堂」，但同時，此舉也有助避免被課徵高稅率的美國企業陷入不利位置。

拜登政府正推動一項全球公司稅協議，其中包括將全球最低企業稅從10.5%提高到21%的新規定。代表不管企業所在地在哪，都必須繳納最低稅額，降低企業搬到其他國家的動機。國會山莊和商業團體的共和黨人已經表示，這種加稅將損害美國跨國公司的競爭力。

喬治華盛頓大學經濟學和國際事務教授摩爾（Michael O. Moore）指出，現在會討論全球企業最低稅率，代表「拜登政府擔心，如果他們提高企業稅，用來負擔基礎設施計畫費用，資本會出逃。」

對此，葉倫表示，他們推動的目標是終結全球30年來根本上的稅率競爭：「我們可以一起藉由全球最低稅率，確保向跨國公司徵稅，讓全球經濟在更公平的競爭環境中蓬勃發展。」

這是葉倫迄今最高調的外交事務談話，也是拜登政府向企業徵稅再一記強硬措施。2017年川普政府減稅前，美國企業稅高達35%，但當時企業通常可以透過各種方式減稅，或是把盈餘轉到海外低稅率的國家。

全國公共廣播電台（NPR）報導，美國立場左傾的非營利組織稅收和經濟政策研究所（Institute on Taxation and Economic Policy）日前指出，55間大企業－－包括Nike以及FedEx－－向股東報告的集體利益超過400億美元，在近一財年卻完全沒有繳納聯邦所得稅。

「總的來說，葉倫享有盛譽，因為她是一位周到且成熟的全球市場參與者，很難不受她影響」，Globalt Investments資深投資組合經理馬丁（Tom Martin）指出，葉倫在全球經濟舞台上是重量級人物，推動全球最低稅率有其影響力。

不過，低稅率國家是否會買單，仍是未定數，例如，愛爾蘭利用低稅率創造優勢，吸引蘋果等企業。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深員工賀夫鮑爾（Gary Hufbauer）更表示：「中國不會理會經濟合作暨發展組織的全球最低稅率提議，俄羅斯和許多國家也不會。」

推動全球最低稅率也是美國新一舉動，希望恢復在全球的經濟領導地位。葉倫在演講中表示：「美國優先從來不代表『美國自己一個人』。在現在的世界，沒有一個國家可以自己提供人民強大又可持續的經濟；久而久之，缺乏全球參與和領導者，會讓我們的制度和經濟變得脆弱。」

雖然面臨國內議員和商會的批評，經歷毀滅性的疫情，拜登政府力推鉅額紓困、從企業那邊拿取資金來源的路線非常堅決。葉倫表示：「所謂競爭力，不只是讓總部設在美國的公司能在全球併購方面和其他企業抗衡，也要確保各國政府擁有穩定的稅務體制，能徵收到充足稅金、投資必要的公眾利益和回應危機。」

商業周刊1743期

(中時新聞網)