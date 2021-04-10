愛上你就會超黏你！搜狐網命理專欄點名，處女座、金牛座及巨蟹座男性最不會輕易踏進愛情，但一旦愛上便會對伴侶超依賴，他們對愛情堅持又專一，迷戀程度甚至超過一般人。

▍第三名：處女座

處女男對待愛情與婚姻都抱持較為謹慎的態度，無論在精神還是生活中都存在潔癖，希望自己的愛情是純粹的，甚至對伴侶的要求也很高，他們會觀察伴侶的多個方面，對有好感的人，他們也不會馬上下決定，可能會先不表態，也不會馬上回絕，所以哪怕有女生倒追，處女座的男生也可能自動忽略。

而處女男在婚後會很依賴老婆，不一定要時刻黏著，但是會表現出吃醋，例如要求老婆和異性適當保持距離，處女男一愛就從一而終，會在精神上十分依戀老婆對自己的支持。

▍第二名：金牛座

金牛男高情商在異性中散發著魅力，他們個性獨立且十分冷感，尤其在愛情上更是如此，他們的人生不需要別人參與就能自得其樂，想成功引起金牛座的注意，必須在精神或事業上能夠與他們有深度的契合，否則他們對愛情很慢熱，不會隨便愛上別人。

如果讓金牛男發覺你有品味又有魅力，甚至比他更獨立有思想，那麼他們絕對會馬上為你傾倒，甚至發揮強大耐心，對你一追再追也是有可能的，婚後他們還會特別依賴老婆，比如凡事先聽老婆的意見，以老婆的需求為先，不會輕舉妄動，還會時時刻刻想跟老婆膩在一起。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹男從談戀愛走到結婚是需要時間的，要他們走進婚姻並不是一件容易的事，雖然他們是暖男，但實際上他們的暖或許只是出於禮貌，實際上他們分得清愛與不愛。對於巨蟹男來說，他們不會輕易愛上，甚至不會很快承認對方是女朋友，除非另一半能夠替巨蟹座帶來十足的安全感，從言語、經濟及美麗的外貌，甚至要很懂他，才能讓巨蟹男愛到離不開。

一旦愛上，巨蟹男哪怕睡著了也會握著你的手，不介意抱著你取暖，可以帶你去任何想去的地方，會縱容你的小脾氣等，他們對伴侶的依戀屬於十級颱風都吹不走的類型，愛上你就會超黏你。

(中時新聞網)