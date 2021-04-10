許多人都聽過「心跳命定說」，指的是有研究理論指出，每個人一輩子的心跳次數是固定的，如果能保持身體狀況良好，心臟這個人體幫浦，不需多花力氣增加跳動次數，就能將血液打到全身，這個人自然就會健康長壽。對恩主公醫院副院長、泌尿科主任王炯埕醫師來說，除了心臟之外，膀胱也是人體另一個幫浦，負責將尿液排放出去，越健康的人，膀胱越能維持良好功能。如何讓膀胱運作順暢又長久耐用，他說，維持膀胱周邊血流暢通、讓膀胱能獲得足夠氧氣與養分的支持，保持運動習慣就是不二法門。

●「台灣最快泌尿科醫師」 馬拉松紀錄保持已3年

王炯珵醫師是全國泌尿科醫師全程馬拉松(42.195)公里的紀錄保持人，一講起跑步，眼光即刻放閃。

「讀高雄中學時，我曾在學校的澄清湖馬拉松賽中，跑出全校前五名的成績，」王炯珵笑說，但這個跑步天賦在他30多年忙碌的醫生生涯中，早已被淡忘。直到難逃中年發福的命運，眼見自己身材開始走樣，這才決定重拾跑步，希望培養成固定的運動習慣。

「不過我不是亂跑，是(熱情+時間)x方法=結果，」王炯珵說，他會早起利用清晨上班前的時間，每周至少投入7-8小時練跑，並且講究訓練方法，讓自己不受傷、獲得最大進步，也讓姿勢優美。

為了練跑，他難改外科醫師的職業習性，參考了十多本跑步教科書，也學習運動與醫學的知識，把專業和行動合為一體。最重要的是，他給自己設定課程進度與目標，「有時候看到課程進度，我都會哭啊，」王炯珵認真地說，「但是咬著牙完成課表訓練，這樣當你在比賽時，就能承受身體的衝擊，這是完成艱難馬拉松的必要項目。」

王炯珵醫師挑戰各級馬拉松賽，從台北馬拉松（上）到柏林馬拉松（下），都能見到他的身影。圖／王炯珵醫師提供）

●運動不只瘦身 泌尿系統強健也靠它

中年之後所養成的跑步習慣，起心動心是為了體態，果然讓他在2年內瘦了13公斤，身材變得精實，精神及專注力都顯著提高。但王炯珵醫師說，維持一定強度的運動，好處絕不止於此。與運動能夠強化心臟與血管的機制相同，足夠強度的運動也能幫助人體泌尿器官運作順暢。

「你可以把膀胱想成是心臟，」王醫師指出，「心臟和膀胱都像幫浦，一個把血液打出去，一個把尿液排空，人體健康缺一不可。」如果身有慢性病像是糖尿病、攝護腺肥大或是子宮頸癌變等等，都會影響膀胱功能，讓膀胱必須花費更大的力氣才能讓尿液排空，造成頻尿、排尿困難等，對生活品質造成重大影響。

膀胱與心臟都是人體重要幫浦，王炯珵醫師呼籲，有氧運動能強化膀胱周邊血管，對維繫膀胱運作有重要意義。(圖/梁惠明攝)

王炯珵醫師還提出一個假設，就是人的一生排尿次數，也像心跳數一樣是固定的，在正常飲水的情況下，以國人平均壽命78歲為基準，估算其一生中排尿次數大約20萬次，越接近這頻率就越長壽，反之若是慢性疾病造成頻尿，則會影響壽命。他把這個論點投稿到知名泌尿學術期刊並獲得刊登，「代表這個說法是被接受的。」

●泌尿科醫師的建議：讓尿排空就像水庫清淤 顧好膀胱就是養生

訪談中，王醫師講了一個小故事。原來在診間，他常用一個網路上的梗圖，解釋尿液與健康的狀態：

首先找棵樹尿下去，如果引來螞蟻是糖尿病；乾得太快是高血鈉；聞到肉味是高膽固醇；滴到腳，是攝護腺有問題了。

王醫師笑著說，雖然這是網路笑話，但卻有幾分真實。尿液的確會反應出身體狀態，許多人養生會注意心臟、血管、呼吸等上半部臟器，卻忽略下半身也是重要關鍵。

「膀胱強健，就像水庫能儲存尿液，不會頻尿；膀胱夠力就能排尿更乾淨，餘尿就少，等於水庫清空。尿排不乾淨就容易結石、感染，甚至罹癌。」

王炯珵提醒，保健膀胱的要訣除了記得喝水、不忍住尿意、養成良好生活習慣之外，運動絕對是關鍵，尤其帶氧運動，能增加全身血液帶氧量，幫助運送養分，對膀胱周邊血管當然也有助益。

他推薦平常生活忙碌的人，利用畸零時間跑步、健走，或是音樂一放就跳跳有氧舞蹈，都是可以個人化、不受時間和空間限制的好辦法，「你會發現身體狀況真的不一樣了，你一定會愛上這種感覺。」

(中時新聞網)