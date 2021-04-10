台股9日攻上17000點歷史新高後，賣壓湧現拉回，權值股台積電也翻黑收在610元，短線重返679元天價有不小難度。有批踢踢股網友表示，老哥將買房頭期款5張台積電賣掉，歐印42張力積電，老媽知道後氣炸，要如何勸老哥呢？此篇發文引發兩派網友戰翻，紛紛回應「力積正確不用勸~聰明」、「三房換四房不好嗎」、「沒差吧 最慘就回到40幾塊」。

台積電未來3年將砸千億美元的資本支出蓋廠擴充產能，加上外資高盛力挺，維持866元推測合理股價，帶動台積電6日順利填息，周五開小高盤，一度站上618元重登1個月高點，但隨後賣壓殺出，終場下跌3元、收在610元。

而興櫃掛牌的力積電受惠成熟製程需求龐大，今年營運水漲船高，為因應市場需求，將辦理3萬張現增，每股發行價暫定40元，董座黃崇仁之前更表示，晶圓產能吃緊到難以想像。周五力積電股價小跌0.81元、收在73.8元。

批踢踢股版網友發文表示，他哥把買房頭期款從5張穩穩的台積電（均價約609元）賣掉，換成42張未上市的力積電（均價約76.2元），媽知道後很生氣，該怎麼勸勸老哥呢？目前已訂了預售屋，媽擔心後面工程款繳不出來，隨便一提，去年哥玩原油正二賠了150萬。

PO文一出引發網友正反兩面論戰，但看好力積電似乎聲量較高，有人表示，「台積電是睡得安穩啦 至於報酬率 說不定力積電更猛」、「力積跌也跌不到哪啦 噴就是爆衝 穩」、「力積電是賺裝潢費，台積大概只能繳水電費」、「力積電安啦，想想老闆是誰，沒300不要出」、「力積電現在加班加不完瞜 還有銅鑼蓋新廠」。

但也有人認為台積電相對穩健，直言「趕緊轉去台積電吧！我也棄力積電了」、「一堆人看好，結果都是嘴砲支持，身體都是老實買台積零股」、「台積電準備起漲 不懂為何賣掉」、「六張GG換蝗蟲電 這真的不好說 相信力GG」、「幹嘛勸？台積 力積都會噴啊」。

(中時新聞網)