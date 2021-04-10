總覺得你的重要個人資料防護到位嗎？其實「道高一尺、魔高一丈」，在疫情期間，不僅全球企業數位轉型浪潮興盛，駭客們也同樣追隨潮流，讓全球網路攻擊頻率在疫情期間不降反升。近期包含Facebook、LinkedIn等網站都傳出有用戶個資遭到外洩的事件，如果你也擔憂自己就是受害者，不用等官方通知你，自己起來捍衛自己的個資最實在！

事實上市面上有不少工具可以協助你確認自己的個資是否遭到洩漏，有興趣的朋友可以參考以下資訊：

一、《Have I been pwned》網站

此網站將曾經洩漏在網路上的資料庫上載，供使用者透過輸入電子郵件、電話號碼來查詢。4月初Facebook有5.3億用戶個資洩漏、且被駭客放到網路上免費取用的事件，相關資料庫都已經更新在《Have I been pwned》，使用者可藉此查詢。

臉書近期爆出5.3億用戶個資外洩，其中疑似73萬筆是台灣個資。想知是否是你，已有高手設立網站讓你檢查。（摘自Have I Been Pwned網站）

二、Chrome瀏覽器內建即時密碼檢查工具

先前Chrome曾經在Web Store推出過Google自行開發的帳密檢查工具，安裝後會在你登錄網站時，將你輸入的帳號以及密碼跟網路上已知遭洩漏的相關資料庫比對，若是你仍採用遭到洩漏的密碼，會提醒你更換。而在Chrome 79版本中，Google已將此功能轉為Chrome內建，藉此你也可以查詢已經遭到洩漏的密碼，並且即時更換。

透過Chrome「設定>自動填入」的查詢方式，你可以主動查詢到遭到洩漏的帳戶密碼，並且進行更換。

Chrome 79已內建即時密碼檢查工具，能帶給使用者更完善的保護。（摘自Google Blog）

三、透過「防詐達人」、個資保鑣確認個資外洩情況

與Chrome密碼安全檢查功能類似的是，你也可以加入趨勢科技防詐達人 LINE 官方帳號，主動查詢自己的個資是否遭洩。使用者除了可以將可疑短網址、LINE帳號傳送到趨勢科技防達人，讓它為你確認是否安全外，還可辨別網路謠言（傳送文字內容）。此外，你也可以在此輸入你的Email信箱，即可讓它為你比對是否自己的Email已遭到外洩。

而當你收到「個人資料遭外洩」的檢查結果後，你可以點選「查詢完整報告」來獲取進一步資訊。這時會引導你下載趨勢科技所開發的「ID Security - 個資保鑣」app，讓你查訊究竟Email與帳密在那個網站洩露，並可直接修改。

趨勢科技ID Security - 個資保鑣app可以協助你確認個資在哪處外洩，並盡快修改密碼補破洞。（黃慧雯製）

當然，要建議使用者在不同網站之間最好使用不一樣的密碼，免得當你的帳密外洩，駭客可輕鬆透過這一組帳密嘗試登陸其他網站，並且登入成功。為了避免忘記帳密，在Android裝置可使用Google密碼管理員（適用於Chrome與Android app），而蘋果裝置則可使用iCloud鑰匙圈來協助記憶複雜的長密碼、強密碼，提升自己上網安全與個資防護等級！

(科技)