半導體晶片短缺繼續困擾著汽車工業，通用汽車（GM）在等待關鍵的技術晶片時，暫時關閉了更多的生產工廠。

通用汽車曾表示，預計關閉工廠將使其2021年的營業利潤減少15億美元至20億美元。首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）2月10日對《華爾街日報》表示，晶片短缺不會影響該汽車廠的皮卡和2021年生產SUV。

巴拉說：「半導體缺貨不會減慢我們的成長計劃。」

通用汽車向CNBC提供了有關關閉工廠的聲明。聲明說：「我們將繼續與供應商緊密合作，以找到滿足供應商半導體要求的解決方案，並減輕對通用汽車的影響。我們的目的是盡可能彌補這些工廠的生產損失。」

隨著對技術設備的需求增加，晶片短缺已成為疫情期間的關鍵問題。汽車市場在疫情高峰時停滯不前，一旦汽車製造商增加了汽車產量，就很難召回供應。

現在，汽車和卡車製造正全面展開，技術供應商仍在為消費類設備提供管道，而汽車行業則在等待輪換訂購晶片。

根據CNBC獲得經由通用汽車確認的，來自美國汽車工人聯合會的消息，田納西州斯普林希爾的工廠將在周六至4月23日關閉。該工廠將生產GMC Acadia和凱迪拉克XT5和XT6跨界車。

據《底特律自由報》報導，密歇根州蘭辛附近的一家工廠生產雪佛蘭和別克，連同墨西哥拉莫斯的一家工廠生產雪佛蘭開拓者的工廠也將在4月19日關閉。

其他關閉時間延長的工廠包括在堪薩斯州堪薩斯城和加拿大安大略省英格索爾的工廠，截止至5月10日。工廠生產的雪佛蘭Malibu，Equinox和凱迪拉克XT4跨界車。蘭辛在雪佛蘭Camaro和凱迪拉克CT4和CT5生產線將關閉，直到5月的第一周為止。

同時，通用汽車在韓國的工廠自2月8日以來一直只能維持一半產能，而其巴西工廠則在4月和5月停產。

(中時新聞網)