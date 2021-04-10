太魯閣號意外釀重大死傷，相關究責問題引發各界關注，有關交通部長林佳龍請辭一事，國民黨立委鄭麗文指出，行政院長蘇貞昌因為討厭林佳龍，且需要林佳龍當擋箭牌，不能讓火燒到自己，所以遲遲不核定林佳龍的辭呈。

鄭麗文9日在臉書表示，蘇貞昌院長因為討厭林佳龍，所以不核定普悠瑪事故總檢討報告；不核定林佳龍提的台鐵局長人選，讓台鐵沒有局長整整三個月；且事故後需要林佳龍當擋箭牌，不能讓火燒到自己，所以遲遲不核定林佳龍的辭呈。

「蘇貞昌院長，難道不該下台謝罪嗎？」鄭麗文直言，一切都再次證明，行政院根本不在乎普悠瑪事故後的實際檢討工作，蘇貞昌院長還在以自己的政治利益為優先考量，派系惡鬥、彼此甩鍋，完全沒有把台鐵改革當一回事。

太魯閣號意外釀重大死傷，相關究責問題引發各界關注，鄭麗文批民進黨政府派系惡鬥、失職失能。（圖／摘自鄭麗文臉書）

鄭麗文也質疑，蘇貞昌院長、林佳龍部長，都是蔡英文總統的部下，整整兩年，沒人把蔡總統的改革決心當回事，蔡總統都沒有追究？蔡總統自己難道都沒有責任嗎？不是把衛福部長陳時中推出來募款、粉飾太平，就能轉移焦點，掩蓋事故真相，更何況太魯閣號事故是百分之百的人禍，怎麼能由完全不相關的衛福部主動向民眾募款？這是公然違法、離譜至極，如此失職失能的甩鍋政府，台灣這個國家可以說是已經爛到根裡去了。

此外，行政院發言人羅秉成8日表示，蘇貞昌去年特別指示副院長沈榮津，用「專案會議」的方式督導台鐵改革工作。

對此，鄭麗文指出，該專案會議其實是在去年「台鐵成功站斷軌44公分的離譜事故後」才開的僅僅7次會，且內容完全沒有包含台鐵改革的核心議題，距離普悠瑪事故更相隔了一年多之久，她痛批，蘇貞昌院長怎麼還好意思拿出來講，大聲的說有在改革？如今怎麼還能厚顏無恥的坐在行政院長的位置上？

(中時新聞網)