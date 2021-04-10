不少屁孩在外惹事生非，讓成年人直搖頭。有2名少年在超市亂翻商品，店員上前勸阻後狂飆三字經，甚至還嗆聲「我要拿斧頭砍爆你們」，影片PO上網後引發關注，少年父親看到後，當場拎著兒子去超市跟店員謝罪，畫面曝光網友直呼太爽。

事件發生在美國，2名未成年少年在超市作亂，亂翻商品，造成顧客困擾，店員上前勸阻後，少年惱羞成怒，爆粗口狂嗆店員：「信不信我踹爆你的頭」、「你會怕是不是」、「我一定回來找你們」，甚至還威脅「我要拿斧頭砍爆你們」。

影音取自YouTube/B.C. & Lowy，若被刪除請見諒。

此舉讓路人與店員全傻眼，忍不住問「你們到底幾歲啊」，屁孩反嗆「關你屁事啊，你又幾歲，80了是不是」，還順帶嘴路人「你他X看屁啊」，接著騎腳踏車揚長而去。

影片被PO上網後瞬間爆紅，好死不死少年的父親也看到這段畫面，氣炸的他立刻把兒子拖到事發超市，全程錄下影片：「這是我兒子查理鮑德溫，這個丟人現眼、嘴巴超臭的混帳在超市鬧事，鬧到全部人都知道，現在我要他為自己過錯付出代價」，接著就要兒子當場跟店員低頭認錯，更承諾兒子以後絕不會有第二次，若警方要做出任何處置他也接受。

影片經過《B.C. & Lowy》翻譯後，不少台灣網友直呼療癒：「查理想學華盛頓所以到超市找櫻桃，卻忘了自己沒有斧頭和一位慈祥的老爸」、「老爸一定很後悔當初沒把他射在牆壁上」、「如果是台灣家長應該會反過來找店員麻煩」、「明理的爸爸，反觀南投某警察爸」、「小明又忘記他不是在網路上了」、「放話說會回來算帳，真的被老爸帶回來『算帳』XD」、「看得真爽」。

(中時新聞網)