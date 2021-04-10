好市多進駐台灣後，讓其他賣場討論度都失色不少，但還是有許多民眾因為便利性而鍾愛全聯、家樂福等傳統超商。一名人妻近日到全聯買了一瓶調味料，使用後讓她大為驚訝，直呼實在太美味，不少主婦看到後秒點頭，大讚「內行的」。
一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO文表示，自己買了一罐香蒜黑胡椒，撒在沙拉上味道意外好吃，直呼「這瓶真的不錯」，還一連打了5個笑臉，足見其滿意度。
PO文曝光後，立刻吸引許多家庭主婦回覆：「我也是覺得很好吃」、「我家也用2瓶去了」、「回購不知道幾次了」、「超級百搭」、「用掉N瓶了」、「內行哦，這款超級推」、「一試成主顧，已經用好幾年了」。
不少人更分享最適合搭配的料理：「跟炒飯超搭的」、「配什麼都很讚，但還是搭炒飯最強」、「家中必備品，清燙花椰菜各種蔬菜都好吃」、「用在牛排也很讚」、「烤馬鈴薯加這個很好吃」、「煮海帶芽湯也很好用喔」、「炒豆子+肉都好吃」、「我很喜歡這瓶，醃肉時用一下也不賴」、「牛排加這個好吃到像在吃王品一樣」，但也有部分使用者回應「好吃歸好吃，但真的容易受潮」、「超容易受潮，一定要放陰涼處」。
(中時新聞網)
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