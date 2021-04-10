台鐵和仁-崇德間 9日晚間順利完成試車 全部完成才通車

台鐵9日深夜發新聞稿表示，發生太魯閣號事故的和仁-崇德間，9日晚間試車通過時速60公里測試。

台鐵表示，台鐵同仁積極在事故現場修復軌道、電力及號誌設施，並於9日下午完成搶修，晚間20：00完成聯合安全檢查，並向局應變中心回報檢查結果，達到送電及試運轉標準。

台鐵表示，20：56開始以時速20公里試運轉崇德-和仁間，21：10通過測試。21：24和仁-崇德間，以時速40公里測試，21：35通過測試。21：49以時速60公里於崇德-和仁間測試，21：56通過測試。22：15和仁-崇德間通過時速60公里測試，已完成運轉測試。

台鐵表示，經召開總結會議，確認試運轉測試結果，路線穏定度達預期目標，兩站間軌道、電力及號誌設施均已作用正常。本次試運轉測試完成後，接著要施作安全防護圍籬、工區淨空清理、加強監控管理、隧道修補、封鎖便道等等措施，全部完成後才會通車。

(旺報 )