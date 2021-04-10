投資人等待企業財報出爐，市場缺乏指標，歐洲股市今天互有漲跌。

倫敦FTSE 100指數下跌26.47點或0.38%，收在6915.75點。

法蘭克福DAX 30指數上漲31.48點或0.21%，收在15234.16點。

巴黎CAC 40指數上漲3.69點或0.06%，收在6169.41 點。（譯者：徐睿承）1100410

(中央社)

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