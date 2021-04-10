等待企業財報出爐 歐股互有漲跌 08:222021/04/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人等待企業財報出爐，市場缺乏指標，歐洲股市今天互有漲跌。 倫敦FTSE 100指數下跌26.47點或0.38%，收在6915.75點。 法蘭克福DAX 30指數上漲31.48點或0.21%，收在15234.16點。 巴黎CAC 40指數上漲3.69點或0.06%，收在6169.41 點。（譯者：徐睿承）1100410 (中央社) #指數 #上漲 #漲跌 #企業 #財報 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 慘吞790億天價罰單後 阿里巴巴「嚇跪」8字回應 - 要聞 義中爭半導體 義媒：全世界都需要台灣 - 財經 - 中央社 老外大驚！自行車王國的自行車不便宜 - 財經 - 工商 賣掉5張台積後狂押這支42張 網爆關鍵：聰明 - 財經 對幹英特爾後 台積電下周就等1件事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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