英國女王伊莉莎白2世的夫婿菲利普親王以99高齡去世，成為英國史上做為君主配偶時間最長的人。他的一生謹守做為女王夫婿的本份，是少見的不會惹麻煩的王室成員，唯一可以展露其個性的，只有他在公共場合上直率地表達個人意見，尤其喜歡自我解嘲，甚至以毒舌開起讓大家瞠目結舌的玩笑，連在外交場合上都不例外。這或許是他做為一名希臘人努力學習並展現英式幽默的企圖心，不料成為媒體最愛報導的題材，也引發一些意外的爭議。

英女王與夫婿菲利浦親王於1959年合照，菲利浦親王出身皇家海軍學院，任職英國海軍時參加過二次大戰，在正式典禮上經常穿著軍禮服。（圖／路透）

菲力普親王是希臘國王喬治一世的孫子，有丹麥王室與英國王室血統。他出生時趕上希臘爆發革命，他的父親差點遭槍決，後來是英國派出軍艦到雅典救出一家人，輾轉投靠母親的娘家蒙巴頓勛爵。此後父母離異，母親還因精神疾病住進療養院，菲利普親王的幼年與青少年都是在孤獨中成長，也因而養成他堅毅的性格。

菲利浦親王在與女王金婚的慶祝晚會上說，「這些年最大收穫是了解到寬容是所有美滿婚姻最核心要素」，「你們從我身上就能看出來了，女王得是多麼寬容的一個人啊！」（圖／推特@piersmorgan）

菲利普親王18歲在軍校就讀時首次見到小他5歲、後來成為英女王的伊莉莎白，8年後兩人結婚。1952年妻子伊莉莎白繼位英國女王，他忠實履行王夫的義務，直到2021年去世，做為英l

菲利浦親王18歲在軍校就讀時首次見到小他5歲、後來成為英女王的伊莉莎白，8年後兩人結婚。（圖／路透）

女王的配偶時間長達69年，打破英國王室的紀錄。

菲利普親王在公開場合語出驚人是出了名的，他60多年來的公務行程都在外訪、演說、揭幕等活動中度過，以至於到了晚年，他經常會在出席開幕儀式的時候自嘲：「大家請注意，你們現在見到的，是世界上最有經驗的揭幕者。」

菲利浦親王自從伊莉莎白即位女王之後便離開軍職，專心協助女王做好王室的工作。公務上全心支持女王，家庭裡的事則完全由菲利浦做主。（圖／美聯社)

菲利普言語率直，幾乎無所顧忌，有時甚至會失之魯莽。他曾大罵記者是「直布羅陀大猩猩」，指著攝影師的鼻子喝斥「他X的動快點」；在學校參觀小朋友繪畫時會對著老師直言，「這畫得太難看了」，還對一個自稱長大想當太空人的13歲孩子說，「這不可能，你太胖了」，讓這孩子差點當場哭了出來。

在過去的65年裡，他幾乎算得上英國皇室最勤奮的成員，沒完沒了地握手、演講、致辭、會見。但工作中唯一的缺點是，每次有他出席的公開場合，最終新聞總會落在他那些不合時宜、讓人瞠目結舌的冷笑話上。

有一次出席表揚警察工作時，他對身旁穿著防彈衣的員警說，「你看上去像綁了炸藥的恐怖分子」；在考察醫療中心的時候，他又對滿頭白髮的資深醫生感歎，「如果這裡有人死掉，應該不用找什麼藉口」；當記者追問有關查爾斯王子繼位問題時，他反問記者：「你是在問我女王是不是快死了嗎？」

圖為2015年菲利浦親王陪同英女王會見到訪的中國國家主席習近平夫婦。對於菲利浦親王曾對在華英國學生說：「你們在中國待久了會變瞇瞇眼」，從未聽說過有媒體或網上指責其言論為「辱華」。（圖／新華社）

菲利普在外交場合更是努力發揮他的英式幽默，例如1970年代訪問美國參觀太空總署的阿波羅計劃時，他當著媒體說，「這真是浪費錢財最好的辦法」；他在接見穿著傳統白色長袍的奈及利亞總統時說：「你穿這的衣服像是要上床睡覺了啊！」會見來自澳大利亞的原住民商人的時候，他直接問：「你們現在這些部落見面時，還會互相扔矛嗎？」1986年英女王夫婦訪問大陸西安時與當地英國學生會面，他則說出「你們在中國待久了都會變成瞇瞇眼」，讓現場媒體與官員瞪大眼睛說不出話來。

這些不分場合的毒辣語言讓女王相當無奈，兩人一起出國訪問的時候，英方外交官員都希望菲利普能少說兩句，免得還為他的話打圓場。他也對自己的失言表示過自責，曾說「希望自己沒有犯過這些錯誤」，卻又馬上補充，「不過我不會告訴你哪些是錯的」。

菲利普親王口無遮攔，不只在對別人，對他自己也是一樣毒辣，連女王都怕他冒出什麼讓大家難堪的言語出來。他在與女王金婚的慶祝儀式上說，「這些年最大收穫是了解到寬容是所有美滿婚姻最核心要素」，「你們從我身上就能看出來了，女王得是多麼寬容的一個人啊！」

在90歲時女王曾因他是執行公務的最年長皇室成員而頒給他一枚勳章，他對著鏡頭質疑道：「頒這個做啥？執行公務是我的義務呀！如果因為年長，那也只是我變老了吧！」他在宣布退休的記者會上說，「每個產品都有保質期，最好在過期前自覺地離開，就像我這樣」。

在英國王室宣布英女王的夫婿菲利浦親王去世的消息，大批英國民眾前住溫莎城堡前獻花致哀悼之意。（圖／美聯社）

菲利普親王退休時，英國媒體就感嘆道，記者們應該會懷念這位以優雅且毒辣方式表達幽默的女王夫婿，畢竟他是在所有枯燥官式活動中最能讓記者寫出吸引讀者文章的人。對一位必須投靠英國的落難王族來說，這或許是他表達對英國認同的另一種方式吧！

(中時新聞網)