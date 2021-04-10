油價今天下跌，投資人擔心全球疫情加重恐拖累經濟復甦，油價呈現3週以來最差週線走勢。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格下跌28美分，收在每桶59.32美元。

倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格下挫25美分，收在每桶62.95美元，週線累跌2.9%。（譯者：徐睿承）1100410

(中央社)

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