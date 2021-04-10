美國國務院今天公布最新的對台交往準則。據指出，在新的交往準則下，美台官員將能前往對方官署拜會與洽公，美方官員也得以參加雙橡園的活動。

美國國務院今天以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出新聞稿，說明最新的對台交往準則。國務院表示，這項準則是基於「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，目的在鼓勵美國與台灣接觸，以反映雙邊深化的非官方關係。

據了解，新版對台交往準則將允許美國官員能夠常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動，不過，包括像是雙十國慶等台灣重要節慶活動則不得參加。

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於卸任前夕宣布，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

不具名外交人士指出，蓬佩奧與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）都期望能改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動。但交往準則框架的廢除，讓許多美方官員在執行上不知所措。

在布林肯上任後，這名外交人士指出，美方內部開始就此進行多次討論，最終版本選擇以明文方式具體改善過去不同限制，更清楚鼓勵美國各行政部門與台灣展開各項交流。

這名人士表示，新交往準則已經具體回應台灣對官署洽公等事項所提出的關切，除了涵蓋放寬交往限制的精神，更清楚鼓勵美國行政部門與台灣互動，有助於台美更有制度且開放的交往與互動，反映台美緊密合作。

駐美代表處則對美方的宣布表示歡迎。駐美代表處指出，台美雙方在共享價值與共通利益下，有著深切且恆久夥伴關係，也期盼持續與美方共同推進彼此長久夥伴關係。（編輯：徐睿承）1100410

(中央社)