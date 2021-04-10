美股今天收紅，在愈來愈多民眾注射疫苗下，市場對經濟成長更加樂觀期待，道瓊工業和標準普爾500指數收盤再創新高。

道瓊工業指數終場上漲297.03點，或0.89%，收在33800.60點；標準普爾500指數上漲31.63點，或0.77%，收在4128.80點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲70.878點，或0.51%，收在13900.188點。（譯者：徐睿承）1100410

(中央社)