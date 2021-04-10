在屏東某通訊行上班，甫新婚一年多的曾姓女子，多次在店內遭到黃姓男子性騷擾且熱烈追求，曾女多次斷然拒絕，甚至兩度到警局提告，此舉惹擾黃男，在8日深夜以製造假車禍方式擄人殺害，據了解，曾女雖然兩度報案提告，但卻礙於規定，卻無法申請保護令，最後命喪惡徒之手，讓曾家人相當痛苦。黃男也遭檢方向法院聲請羈押禁見，全案仍持續追查偵辦中。

屏東縣萬丹鄉大昌路發生假車禍真擄人案，警方到場詢問目擊者研判案情不單純，立即組成專案小組調查，並於案發14小時內宣布偵破。（圖／警方提供）

警方調查，黃男多次跟蹤騷擾曾女，曾女也向警方提告性騷擾，但是對於黃男行為，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，卻無法替曾女申請保護令。

根據現行規定，申請保護令的資格，僅包括配偶或前配偶;現有或曾有直系血親或直系姻親;現有或曾有之四等以內旁系血親或旁系姻親：;現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者。因此綜觀法條，對於黃男的性騷擾並無法規範。

屏東警方在8日22時35分獲民眾報案，屏東縣萬丹鄉大昌路發生車禍案，警方到場詢問目擊者與附近居民，得知肇事者已將受傷被害人載離現場，經查各醫院未有傷者就醫情形，研判案情不單純，立即通知刑事警察大隊及屏東分局組成專案小組調查。

警方運用科技偵查調閱肇事車輛車牌號碼、行進動線、被害者相關資訊，抽絲剝繭交叉比對，在案發不到1小時內就在屏東市民學路尋獲肇事車輛，但是卻未發現肇事者及被害人，經通知車主到場說明，發現肇事者肇事後曾以電話要求車主向警方謊報車輛失竊，警方因此查出當天使用車輛的就是黃嫌。

專案小組立即兵分多路搜尋黃嫌可能藏匿處所，並持續調閱相關監視影像，昨天清晨6時30分，黃嫌自知法網難逃，自行到屏東分局民和所投案，供詞卻避重就輕，僅供稱曾女撞他車，拒不供出曾女行跡，即使專案小組尋獲曾女遺體仍拒不承認。

經專案小組在現地模擬及檢視監視影像，發現黃嫌於駕車返家前，曾於住家週邊50公尺遠之空屋停留，遂於該處進行地毯式搜索，果然在空屋外發現可疑拖痕，即召集警力作地毯式搜索，卻發現曾女已經沒有生命跡象，經緊急通知119到場救護，外觀雖僅有車禍造成四肢擦傷，但仍不治。

警方調查，黃嫌與曾女不熟識，僅認識被害人，先前表示愛慕遭拒後，仍騷擾被害人，警方獲報後除護送被害人返家外，再三告誡黃嫌不得再犯，並依法移送及裁處，另提醒被害人注意防範，如發現任何可疑立即報警協助。詎料黃嫌仍不思悔改且心機狡猾，犯案前先將行車紀錄器記憶卡拔除，製造假車禍後，又藉口要載送被害人就醫載離現場，又將被害人及自己手機關機，以躲避警方查緝，未料警方運用科技偵查，於案發14小時內即宣告破案，依殺人罪及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

(中時新聞網)