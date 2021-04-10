太魯閣號事故釀嚴重傷亡，要求行政院長蘇貞昌和交通部長負起政治責任下台聲浪高漲。對此，經常針砭時事的精神科醫師沈政男昨(9日)在臉書提到，先前國民黨強力要求蘇貞昌為太魯閣號事故下台，但他認為現在反而不必了，「讓他繼續留在閣揆位置，剛好幫忙扣分」。
國民黨8日召開記者會，揭蘇任內4大罪狀，包括對重大公共工程採購原則，強制限定最低標，導致弊病叢生；不成立台鐵改革推動小組；不核定台鐵總體檢報告；最後，台鐵局長懸缺3個月，是否因派系鬥爭，不同意交通部長林佳龍提的人選？要求蔡英文總統誠心道歉、蘇貞昌負責下台。
沈政男在臉書提到，先前國民黨強力要求蘇貞昌為太魯閣號事故下台，現在反而不必了，因為看起來蘇貞昌就是沒有能力處理、而且不想處理台鐵，讓他繼續留在閣揆位置，剛好幫忙扣分，事實上如果蘇在8月28日公投之後必須下台，誰要來接任，也很傷蔡英文腦筋，「總之，現在民進黨只能以拖待變了」。
另外，沈政男更說，國民黨抓出反萊豬公投、疫苗施打率與台鐵改革三大進攻主軸，可說扼住對手要害，接下來就得抓穩馬步、拳拳到肉、切莫手軟。他分析，蔡政府顯然已經放棄反萊豬，但國民黨仍要繼續進攻；疫苗方面，沈認為看起來在年底前，台灣無法打到群體免疫程度，而且AZ疫苗如果真的買了一千萬劑，根本只能庫存到過期，這將打擊蔡政府的防疫成績。
至於台鐵改革，沈政男分析，顯然蔡政府就是說不出「公司化」幾個字，等於主動露出弱點，叫人家往那裡打。
文章來源：沈政男臉書
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。