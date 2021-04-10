針對太魯閣號列車發生重大傷亡事故，國民黨文傳會副主委黃子哲（右起）、主委王育敏及副主委王鴻薇8日召開記者會，痛批民進黨政府對於台鐵改革毫無作為，並要求蔡英文總統向全民道歉、行政院長蘇貞昌下台負責。（資料照）

太魯閣號事故釀嚴重傷亡，要求行政院長蘇貞昌和交通部長負起政治責任下台聲浪高漲。對此，經常針砭時事的精神科醫師沈政男昨(9日)在臉書提到，先前國民黨強力要求蘇貞昌為太魯閣號事故下台，但他認為現在反而不必了，「讓他繼續留在閣揆位置，剛好幫忙扣分」。

國民黨8日召開記者會，揭蘇任內4大罪狀，包括對重大公共工程採購原則，強制限定最低標，導致弊病叢生；不成立台鐵改革推動小組；不核定台鐵總體檢報告；最後，台鐵局長懸缺3個月，是否因派系鬥爭，不同意交通部長林佳龍提的人選？要求蔡英文總統誠心道歉、蘇貞昌負責下台。

沈政男在臉書提到，先前國民黨強力要求蘇貞昌為太魯閣號事故下台，現在反而不必了，因為看起來蘇貞昌就是沒有能力處理、而且不想處理台鐵，讓他繼續留在閣揆位置，剛好幫忙扣分，事實上如果蘇在8月28日公投之後必須下台，誰要來接任，也很傷蔡英文腦筋，「總之，現在民進黨只能以拖待變了」。

另外，沈政男更說，國民黨抓出反萊豬公投、疫苗施打率與台鐵改革三大進攻主軸，可說扼住對手要害，接下來就得抓穩馬步、拳拳到肉、切莫手軟。他分析，蔡政府顯然已經放棄反萊豬，但國民黨仍要繼續進攻；疫苗方面，沈認為看起來在年底前，台灣無法打到群體免疫程度，而且AZ疫苗如果真的買了一千萬劑，根本只能庫存到過期，這將打擊蔡政府的防疫成績。

至於台鐵改革，沈政男分析，顯然蔡政府就是說不出「公司化」幾個字，等於主動露出弱點，叫人家往那裡打。

【LIVE直播】國民黨文傳會召開「揭露台鐵安全，行政院零討論，蘇貞昌不關心」記者會｜2021.04.09

(中時新聞網)