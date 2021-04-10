香港資深演員黃樹棠，在武俠劇《楚留香》飾演「中原一點紅」走紅，其中在《我和殭屍有個約會》演出「求叔」一角，更是演藝生涯代表作，不料3年前才克服大腸癌的他，在3月被爆罹癌且病危的消息，沒想到凌晨時，兒子黃榮璋在臉書發文證實死訊，享壽77歲。

黃樹棠的兒子凌晨在臉書上傳昔日父子合照，只見當年黃樹棠握著年幼時的他的雙手，朝著生日蛋糕切下一刀，父子倆幸福洋溢的表情全寫在臉上，不過震驚的是這篇PO文是證實父親死訊，只見他寫道：「我最愛最尊敬的爸爸，沒有痛苦，安靜安祥的離去了，我慶幸可以陪您行走最後的一段路，我慶幸我可以有機會孝順您服侍您，我慶幸我可以喺您強壯臂彎下成長，多謝您爸爸」。

. 我最愛最尊敬的爸爸 沒有痛苦 安靜安祥的離去了 我慶幸可以陪您行走最後的一段路 我慶幸我可以有機會孝順您服侍您 我慶幸我可以喺您強壯臂彎下成長 多謝您 爸爸 我愛您 我會乖 我會照顧好自己 您放心離去吧 由章魚 Anakin .W 發佈於 2021年4月9日 星期五

似乎為了不讓天人永隔的父親擔心，他也不忘向父親感性喊話：「我愛您，我會乖，我會照顧好自己，您放心離去吧」，讓所有人看了為之鼻酸，紛紛留言關切：「節哀！你爸爸陪伴過好多香港人的童年，願他一路好走，永遠守護著你」、「求叔一路好走，我們會想念你的」、「保重啊，感謝他和他的作品，懷念，將來會再見」。

黃樹棠在業界努力耕耘數十載，不僅是實力派演員，更曾擔任過導演及武術指導，導演處女作是《血汗金錢》，卡司更是鼎鼎有名，主角是「發哥」周潤發及陳敏兒，去年更獲頒香港動作特技演員公會頒發傑出貢獻獎。

(中時新聞網)