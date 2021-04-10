今年梅雨季延遲機率高，至少到5月下旬前，訊號都不明顯；民眾寄望颱風「路過」，拯救飢渴的台灣水庫群。最新預報顯示，最快下周在關島南方海域有颱風生成，但未來路徑怎麼走、強度多強，都有待觀察。

今北部、東部局部地區有短暫雨，整體感覺偏濕涼；中南部多雲時晴，山區也有短暫雨。各地氣溫：北部15至20度、中部15至28度、南部16至30度、東部16至26度。

受東北風影響，迎風面地區有零星降雨，下半天起天氣轉佳。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，明起至下周二（13日），西半部氣溫回升，白天舒適微熱早晚涼；東半部及山區午後有短暫雨。

下周三（14日）起至周六（17日），大陸華南至台灣北部海面一帶水氣多，天氣轉趨不穩定，北部、東部易受影響產生一陣一陣的降雨。至於盼水殷切的中南部，因處在東北風背風區，降雨機率低。

最新模式顯示，關島南方有擾動發展中，結構相當鬆散。吳德榮分析，「這坨雲」需要多久時間才會發展到被命名（颱風生成），美國模擬至少4、5天，歐洲更久約7天。

若成颱將是今年第二號颱風「舒力基」，其未來強度及行進路徑，都有待觀察，能不能「解台灣的渴」？也只能多看幾天、碰碰運氣了。

(中時新聞網)