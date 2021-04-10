你平常會把錢包放哪裡？和口罩、化妝品、護手霜、食物等物品放一起嗎？小心細菌爆棚。錢包、皮夾一般人普遍不會特別留意置放處，部分民眾知道上頭有細菌，但不知道的是細菌量有多誇張。

●錢包比馬桶還髒！醫：９成以上佈滿細菌。

重症醫學黃軒醫師指出，英國研究發現，帶入公共場所的女性錢包和一般的廁所相比，錢包沾染了更多的細菌，且甚至比馬桶的把手還要高。

錢包藏菌多，把馬桶還髒。(圖/今健康提供)

若以比例來看，有95.2%的人錢包佈滿了細菌，其中73.1的錢包屬於輕度汙染，13.0%處於中度汙染，重度污染則達13.8。這當中有49.3%存在一種細菌，高達50.7%存在著兩種以上的細菌。包括了微球菌約佔64.8%、金黃葡萄球菌約佔64.1%、芽孢桿菌約為13.8%。

●錢包乾淨與否和哪些因素有關？

錢包受細菌汙染的機會，可從最根本的材質說起，據研究有43.4%的民眾偏好使用皮革製的錢包，有38.6%的人會使用人工合成製的錢包，帆布錢包則約佔17.9%。

當中最容易滋生細菌的就是人工合成製的化合物錢包，且不論材質為何，有紋路、刻紋的錢包更容易藏匿細菌，這些細微的角落都容易使細菌滯留。

其次，錢包的乾淨程度自然與清潔有關。日常生活中，衣服髒了會拿去洗，桌子髒了會擦拭清潔，佈滿細菌的錢包卻鮮少會有人做清潔。

黃軒醫師指出，這項研究也發現，真的每個月至少會清潔一次錢包的人，100位當中僅僅只有２人，有81.5%的民眾並不在乎是否有做清潔。除了材質和清潔之外，也和放置地點有著密切的關係。

錢包乾淨與否和這些因素有關。(圖/今健康提供)

●女性錢包比男性更髒？哪些人錢包更易藏細菌？

以性別來看，女性的錢包受細菌汙染的程度多比男性還要嚴重，推測就與放置地點有關。許多人會將錢包放置於廚房的桌上、餐桌上等，不過大多數的民眾錢包長期是放在潮溼、陰暗、不透氣的地方，例如背包中，是相當容易滋生細菌的地方。

男性的錢包多是放在固定位置，好比口袋。女性最常放的位置則是背包，而背包中的物品又比男性還要多，且也多是會滋養細菌的物品，例如面霜、護手霜、口紅、睫毛膏等，這些都是容易成為細菌溫床的物品，錢包又在背包中和各種細菌的「培養皿」相互滾動，污染的程度自然也容易比男性還要嚴重。

若從年紀來看，年紀越大錢包也越髒，推測主要可能年齡越高越不想做細微的清潔工作，畢竟錢包的細部清潔不僅麻煩也很靠眼力。

●避免細菌感染，錢包別和這些放一起。

守護健康，建議民眾錢包盡量避免放置在潮濕陰暗處，並定期做個消毒清潔。若真的懶，那麼至少物品放置時盡量做出區隔，口罩、眼鏡、隱形眼鏡等較貼近臉部、傷口處、私密處的物品盡可能別放錢包放一起。

避免細菌感染，錢包別和這些放一起。(圖/今健康提供)

(中時新聞網)