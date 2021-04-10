美國女籃WNBA的水準很高，但男性收視戶嚴重不足，收視戶75%為女性。（美聯社資料照）

金州勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)前陣子對女籃的評論引發反擊了，格林當時對媒體表示，他已不想再聽到WNBA爭吵低薪。「她們只會抱怨是沒用的，她們得實際做出改變。」WNBA薪資每年都在調漲，底薪大約5萬美元，主力球員通常落在10萬至20萬美元。跟NBA男子球員比起來少得可憐，格林本季年薪2200萬美元。

格林說：「資方只會用同一句話回覆，他會告訴你們沒賺錢不能加薪，等賺錢了就幫你們加。這是事實，但也是藉口。很多人張口閉口都是性別平權，支持女力、支持職場婦女，吹噓為女性權益做出多少貢獻，他們利用這些口號獲取好處，這些女人卻不懂得利用那些喊口號的人。」

目前WNBA是賠錢的，經費全來自NBA。美國女足國腳梅根拉皮諾(Megan Rapinoe)對此感到憤怒：「你們知道資源都掌握在誰手裡嗎？男人。你們知道男人只會聽誰的話嗎？男人。」「以他(格林)擁有的發聲平台，他可以提出更有教養的觀點，很遺憾他沒有。顯然他不明白我們在說什麼，你以為我們沒有實際爭取過？」

WNBA工會副總和幾位女將在美媒ESPN節目嗆聲：「格林是最糟的，因為他聲量又大，宣揚的又是錯誤觀念。」其實WNBA的收視是在成長的，但是聯盟行銷的力道不足，讓她們缺乏巨星人物與話題。美國的體育收視戶以男性為主力，但WNBA的75%觀眾是女性，如果不能吸引男人收看，聯盟就無法做得更大。格林應該呼籲球迷支持收看WNBA，而不是數落女籃球員不夠努力。

(中時新聞網)