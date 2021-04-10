一名網友發文分享自己家庭的真實故事勸世，他的爸爸以前在大陸當台幹，大概50歲時因為有小三和媽媽離婚，而他與哥哥曾多次看到媽媽在晚上偷哭的畫面，因此對於爸爸的態度，他們是埋怨的。後來爸爸生重病慘遭小三拋棄，只好回台生活，家人也願意偶爾探望照顧他，但一切終究是回不去了。不少網友感嘆，萬般皆是命，出來混都是要還的。

一名網友日前在臉書社團《靠北婚姻2.0》分享，爸爸退休前在大陸當了20多年的廠長，只有休長假才會回家，與家人相處時間不多，在50多歲的時候，因在大陸有了小三與媽媽協議離婚，並將房子和錢都留給媽媽和孩子，結果四年前爸爸罹患糖尿病又中風而無法繼續工作，小三知情後立刻捲款而逃，不願長期照顧病患。

該網友透露，生病又沒錢的爸爸最後在大陸待不下去，只好回台灣。由於爸爸以前對他和哥哥很好，每次回家都會準備很多禮物，如今爸爸又窮又病，在外面租床位給自己住，雖然媽媽不願意去見爸爸，但卻從未阻止他和哥哥連絡爸爸。

不過，嫂嫂卻覺得爸爸活該，給孫子做壞榜樣，所以哥哥都只能偷偷去看爸爸，也不方便給爸爸太多錢，因為怕嫂嫂知道了會生氣；而原PO則是單身與媽媽同住，但在他的印象中，媽媽幾乎沒有提起過爸爸，但若他主動透露爸爸的近況，媽媽也會默默聆聽，偶爾甚至還會讓他準備點補品、金錢給爸爸。

該網友表示，他與哥哥曾多次看過媽媽深夜偷哭，但如今爸爸回來台灣生活，媽媽的反應卻是如此的平靜，讓兩人非常驚訝。有鑑於媽媽的態度是這樣，雖然他和哥哥都曾埋怨過爸爸，但現在仍偶爾會私下照顧他，不過因為爸爸始終辜負了媽媽，所以他們對爸爸終究是不如以往的熱情。

該網友也說，今年初爸爸糖尿病惡化，切了三根腳趾頭，未來都得要用拐杖，雖說勉強稱得上有孩子陪在身邊，但爸爸怎麼看也都不算是有個內心滿足的晚年，對此，他認為爸爸是後悔的，因為他好幾次都看見爸爸欲言又止的樣子，但最後卻什麼也沒有說，恐怕是自己也覺得沒臉說出口吧！

該網友表示，在他心目中，爸爸曾經是很風光、很自信的，如今看著他滿頭白髮的模樣，竟讓他有些想不起來爸爸從前意氣風發的樣子。為此，他也忍不住勸說已婚的男性們，無論外面的小三是多麼青春可愛、善解人意，但是當你年華老去、生病沒有錢的時候，還會繼續關心你的人，就只有那個曾與你同甘共苦的糟糠妻。

網友們感嘆地說，「爸爸欠媽媽一句道歉」、「萬般皆是命是最好的詮釋」、「愛的背面是責任」、「讓媽媽還是一樣過著原本的生活比較好，她已經習慣沒有先生的日子了再碰觸又是難過揪心的情緒，讓媽媽開心做自己想做的事」、「很多台幹的晚年都這樣，以前為錢衝大陸，結果離鄉太遠、老婆又不在身邊，大多都有小三」。

(中時新聞網)